Mister 8, un ciclo di anteprime per la serie che ha trionfato a Cannes

Sta per prendere il via il ciclo di anteprime di Mister 8, vincitore a Cannes Series 2021. Andiamo a scoprire tutti gli appuntamenti prima del rilascio ufficiale

Sta per arrivare Mister 8, serie realizzata dal regista finlandese Teemu Nikki (Lovemilla, Euthanizer e Il cieco che non voleva vedere Titanic, per cui ha vinto il premio del pubblico a Venezia 78), che ha trionfato a Cannes Series 2021. Un prodotto di otto puntate che mette al centro del proprio racconto la turbolenta vita sentimentale di Maria, fortunata amministratrice delegata dell’azienda di famiglia che ha relazioni con sette partner diversi, uno per ogni giorno della settimana. Il problema sorge però quando arriva Juho, l’ottavo amore di Maria, ma i giorni della settimana sono finiti.

Mister 8: tutti gli appuntamenti in anteprima

La serie verrà rilasciata a partire dal 3 maggio sulla piattaforma Iwonderfull, uno dei Prime Video Channel, con l’uscita di una puntata a settimana, accompagnata anche dal rilascio di un film della collezione I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. Prima del 3 maggio, però, Mister 8 sarà presentata in anteprima in vari eventi sparsi per l’Italia.



Si parte sabato 23 aprile, quando la serie verrà lanciata al cinema Troisi di Roma con una maratona notturna. Il giorno dopo, domenica 24 aprile, i primi due episodi verranno proiettati al Comicon di Napoli. A entrambi gli appuntamenti presenzieranno il regista Teemu Nikki e Krista Kosonen, attrice che interpreta il ruolo di Anna, conosciuta al pubblico per la sua partecipazione a Blade Runner 2046 e alla serie tv Beforeigners.



Il tour continuerà poi martedì 26 aprile all’Anteo Citylife di Milano e si concluderà mercoledì 27 aprile al Pop Up Cinema Jolly di Bologna. Ai due appuntamenti ci saranno il produttore Jani Poso e dell’attore Pekka Strang. Infine, come detto, dal 3 maggio la serie verrà rilasciata su Iwonderfull. In attesa dunque di poter vedere le puntate di Mister 8, continuate a seguire il nostro sito per tutte le notizie sul mondo del cinema e delle serie tv.

