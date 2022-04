Bad Roads, nelle sale italiane il film sulla guerra in Ucraina

Bad Roads – Le strade del Donbass arriva nelle sale italiane a partire dal 28 aprile: quattro storie che testimoniano gli orrori della guerra Da più di un mese ormai siamo tornati a fare i conti con le terribili immagini di guerra che stanno scuotendo a fondo l’Europa. Il conflitto in Ucraina ha fatto ripiombare il Vecchio Continente in vecchi incubi, che sembravano lontani e che invece sono tornati a far paura in maniera terribilmente vivida. L’orrore della guerra è al centro di Bad Roads – Le strade del Donbass, docufilm realizzato dalla regista ucraina Natalya Vorozhbit, che sarà distribuito da Trent Film nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 28 aprile.

Bad Roads: l’orrore tra le strade del Donbass

Al centro di Bad Roads ci sono quattro strade che raccontano altrettante storie che si svolgono sullo sfondo della guerra che imperversa. Le vicende narrate sono quelle di un preside bloccato a un check point, di una ragazza che aspetta il fidanzato con le amiche alla fermata dell’autobus, di una giornalista sequestrata da un militante e di una donna che investe una gallina e cerca di scusarsi con una coppia di contadini.

Il film è tratto dall’omonima pièce teatrale che trova rappresentazione nei teatri di tutte le capitali europee. Presentato alla 35. Settimana della Critica a Venezia 2020, ha ricevuto il Premio Circolo del Cinema di Verona ed è stato selezionato dall’Ucraina come miglior film per la candidatura agli Oscar 2022.

Un film ampiamente apprezzato, designato anche Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. Il pubblico italiano potrà finalmente vederlo al cinema a partire dal 28 aprile, un’occasione importante per gettare uno sguardo alla terribile realtà che sta vivendo un paese che quotidianamente sta lottando per la propria libertà.

Le parole della regista e il sequel mancato

Nel 2020, Natalya Vorozhbit ha parlato del proprio film, mostrando la volontà di spaventare tutti coloro che pensavano che la guerra fosse una realtà lontana e che non li riguardasse. Bad Roads nasce invece con la volontà di mostrare come la guerra possa fare parte della quotidianità, possa sfogarsi su storie semplici e su strade secondarie, come quelle rappresentate nel film.



Un avvertimento che si è poi purtroppo concretizzato, col conflitto che è dilagato allargandosi dal Donbass a tutta l’Ucraina. La Vorozhbit aveva in mente anche di girare un secondo film, maggiormente incentrato sulla relazione tra Russia e Ucraina, dal titolo Demons. Lo scoppio del conflitto ha poi interrotto le riprese della pellicola, con la regista che sui social ha espresso tutto il proprio rammarico per il fatto che l’avvertimento lanciato con Bad Roads si fosse purtroppo realmente concretizzato.

Di seguito, il trailer del film:

