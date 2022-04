ACER: lancia la promozione Acer Green Days

Su ACER Store è attiva la promozione Acer Green Days, con sconti fino a 200 euro e per ogni ordine effettuato Acer pianterà un albero.

Fino al 2 maggio o esaurimento scorte sarà possibile avere uno sconto fino a 200 euro sullo store Acer su una serie di prodotti selezionati. Con l’offerta Acer Green Days, per ogni ordine effettuato verrà piantato un albero. Un ottima occasione per regalarsi

L’offerta è valida solo con l’acquisto di prodotti selezionati, il coupon che garantirà fino ad un massimo di 200 euro sarà applicato automaticamente nel carrello. Scopriamo insieme cosa offre Acer nel suo store.

Green Days: sconti fino a 200 euro

Gli interessati potranno andare direttamente nello store, verificando la lista di innumerevoli notebook disponibili, acquistando quello che più vi piace, usufruendo di uno sconto fino a 200 euro su una serie di prodotti selezionati . Tra i vari prodotti in sconto possiamo trovare anche i desktop pc, gli all-in-one e chromebook.

Oltre ai notebook possiamo trovare molti accessori tra cui vari modelli di zaini, custodie e borse per portare in giro il vostro nuovo PC. Troviamo anche numerosi mouse, mouse da gaming. Se siete amanti della musica potete trovare vari tipi di cuffie. Vari oggetti come adattatori, supporti per pc e schermi per la proiezione. Hardisk, docking station e varie tipologie di garanzie da applicare al vostro PC. Insomma una buona occasione per regalarsi un nuovo pc o un accessorio e fare del bene al nostro pianeta. Maggiori dettagli sono disponibili sullo store Acer.

Cosa ne pensate di questa promozione Acer Green Days? Uno sconto fino a 200 euro su una serie di prodotti selezionati vi aspetta e per ogni ordine effettuato verrà piantato un albero. Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttotek.it.