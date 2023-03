John Wick 4: il numero di incassi porta la pellicola in vetta alla classifica

Al cinema da pochi giorni, John Wick 4, il nuovo capitolo della saga, è già tra i più visti della settimana, scopriamo tutti gli incassi

In molti se lo aspettavano: al suo debutto, John Wick 4 è già primo per numero di incassi al cinema, sia in Italia che negli Stati Uniti. In realtà il risultato non è poi così scontato, a giudicare dei titoli attualmente in sala. Diamo un’occhiata ai risultati.

Diamo i numeri | John Wick 4: il numero di incassi portano la pellicola in vetta alla classifica

Come annunciato, il quarto capitolo della saga con Keanu Reeves esordisce piazzandosi in vetta alla classifica registrando, in Italia, ben 2.094.000 euro di incassi. Ma quali sono stati gli altri film che hanno dovuto cedere il passo a questa nuova uscita? Al secondo posto troviamo L’ultima notte di Amore, con Pierfrancesco Favino, pellicola che racconta le avventure di un poliziotto, pronto a mettere in discussione tutti gli aspetti della propria vita, durante il suo ultimo turno di lavoro. Il film è riuscito ad incassare ben 441.400 euro, per un totale di 2.564.800 euro. Al terzo posto troviamo Shazam! Furia degli Dei, cinecomic DC con Zachary Levi, che riesce a portarsi a casa altri 385.500 euro, arrivando a 1.376.000 euro totali. Al quarto posto, il pluripremiato all’Oscar Everything Everywhere All at Once, che è stato in grado di aggiungere altri 340.600 euro ai suoi guadagni, totalizzando 2.178.000 euro solo nel Bel Paese. Chiude la classifica Il Viaggio Leggendario, degli YouTuber Dinsieme, un altro debutto. Quest’ultima pellicola comincia la sua ascesa portandosi a casa 313.500 euro.

Trama e cast | John Wick 4: il numero di incassi portano la pellicola in vetta alla classifica

In John Wick 4 ritroveremo il protagonista, stavolta alle prese con la Gran Tavola. John tenterà il tutto per tutto per sconfiggere questo arduo nemico e dovrà essere pronto a scontrarsi con un avversario potente, che può vantare alleati in tutto il mondo. Nella nuova pellicola vedremo Keanu Reeves nei panni del protagonista John Wick. Al suo fianco Laurence Fishburne, nei panni di Bowery King; Donnie Yen in quelli di Caine e Bill Skarsgård in quelli del Marchese Vincent De Gramont. Vedremo poi la cantautrice e modella giapponese Rina Sawayama, che presta il volto ad Akira e Ian McShane nei panni di Winston. Nel cast anche Lance Reddick, nei panni di Charon, il suo ultimo ruolo, dopo la sua scomparsa, avvenuta solo pochi giorni fa.

John Wick vs John Wick

I fan potrebbero chiedersi anche quanto successo ha avuto il quarto capitolo della saga, se confrontato con i precedenti. Anche in questo caso, il successo della nuova pellicola è confermata: John Wick 4 è risultato il miglior debutto al box office italiano, raggiungendo, come già detto, i 2.094.000 euro. Il terzo capitolo aveva raggiunto infatti i 1.538.000 euro, mentre il secondo i 766.000, piazzandosi solo al terzo posto della classifica degli esordi. E negli Stati Uniti? Anche in questo caso si è registrato un ottimo debutto, con 73.500.000 dollari, superando i capitoli precedenti. In generale, i guadagni del film a livello mondiale si attestano intorno ai 137.525.000 dollari. Siamo però solo all’inizio; per avere un’idea più completa del successo ottenuto da John Wick 4 sarà necessario attendere le prossime settimane, Nel frattempo continuate a seguire Tuttotek, per non perdere nemmeno una news sui vostri film e serie preferiti.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.