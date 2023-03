Addio a Lance Reddick: morto l’attore di Fringe e The Wire, aveva 60 anni

Nelle scorse ore la terribile notizia: è morto Lance Reddick, l’attore famoso per le sue interpretazioni in The Wire, Fringe e John Wick, aveva appena 60 anni

Ci siamo risvegliati con una triste notizia questa mattina: nella serata di ieri è giunta voce da fonti statunitensi della morte di Lance Reddick, apparentemente per cause naturali. L’attore era attualmente impegnato con un press tour per la quarta iterazione del franchise di John Wick, che arriverà a breve nelle sale, e sarebbe dovuto essere ospite dello show televisivo di Kelly Clarkson la prossima settimana.

Una morte inaspettata, dunque, per un uomo di appena 60 anni con tanti progetti in arrivo. Lance Reddick era infatti impegnato nella realizzazione della serie tv di Disney Plus Percy Jackson and the Olympians, nel ruolo del dio greco Zeus. Sul grande schermo abbiamo potuto vederlo in altri film, oltre alla serie di John Wick, come Godzilla Vs. Kong, Attacco al Potere 3 – Angel has Fallen, Sylvie’s Love e Quella Notte a Miami.

Morto Lance Reddick: l’attore di Fringe e The Wire aveva appena 60 anni

È però nel mondo delle serie TV che Lance Reddick ha lasciato un’impronta più marcata. Basti pensare alla sua interpretazione di Cedrick Daniels, agente del Baltimore Police Department di The Wire, serie HBO, o del comandante della Divisione Fringe Phillip Broyles, nell’iconica ed omonima serie cult di J.J. Abrams. Reddick ha avuto ruoli anche in Bosch, Oz e, ultimo ma non per importanza, Lost. L’attore ha infine recitato anche in diversi videogiochi recenti, come i due capitoli della serie di Horizon (Zero Dawn e Forbidden West), nei due di Destiny e, forse il ruolo più noto, in Quantum Break.

Siamo rimasti sconvolti anche noi a leggere le notizie delle ultime ore: Lance Reddick era un volto molto noto per gli appassionati di serie TV e pensare che sia morto ad appena 60 anni ci stringe il cuore nel petto. Gli autori di John Wick 4 hanno già affermato che il film sarà intitolato in sua memoria.

