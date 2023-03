Vediamo insieme in questa guida dove trovare il tanto famoso ed agognato mirino laser in Resident Evil 4 Remake

Dopo essere stato anticipato da una demo gratuita, l’ultimo rifacimento del celebre quarto capitolo della saga horror di Capcom è ora finalmente disponibile, per la gioia dei fan di tutto il mondo che lo attendevano con ansia. Il titolo, com’era lecito aspettarsi, ha portato con sé tanti di elementi di gameplay presi di peso dal capitolo originale, ma qui riproposti in chiave moderna. Un esempio è la possibilità di ottenere il mirino laser per le armi, che però in questo remake non sarà disponibile fin da subito, come accadeva in Resident Evil 4 originale, ma dovremo recuperarlo nel corso dell’avventura.

Non ci sono più i mirini di una volta

Come già specifico anche in precedenza, il mirino laser nell’originale Resident Evil 4 era presente fin dall’inizio sulle armi di Leon, e, provando con mano questo remake, è possibile che molti fan storici abbiano notato questa iniziale assenza. Già, perché quel sistema di puntamento all’epoca dava un feeling piuttosto diverso dal classico mirino non diegetico, e contribuiva molto anche rendere il gameplay più immersivo. Niente paura però perché gli sviluppatori non hanno deciso di scartare questa feature dal recente rifacimento, ma sarà ancora possibile entrarne in possesso.

Ahì Està! – Resident Evil 4 remake: dove trovare il mirino laser

Un altro elemento fondamentale che non poteva mancare a questo rifacimento è il famoso mercante, tramite il quale è possibile fare acquisti e vendere tesori ed oggetti rinvenuti nel corso della nostra avventura. Ecco, per ottenere il mirino laser in Resident Evil 4 Remake sarà necessario acquistarlo proprio da questo personaggio. Esso sarà disponibile relativamente presto nel corso dell’avventura, ma vi costerà la bellezza di 10 Spinelli, i quali si ottengono completando le richieste del mercante, ovvero delle inedite missioni secondarie affidate proprio dal losco figuro in questione.

Nostalgia canaglia – Resident Evil 4 remake: dove trovare il mirino laser

Una volta entrati in possesso del tanto agognato mirino laser di Resident Evil 4 Remake, potremmo finalmente montarlo sulle nostre arme ed iniziare ad utilizzarlo al posto del reticolo di puntamento presente di default nel gioco. In questo modo l’esperienza dovrebbe risultare ancora più simile a quella del capitolo originale, uscito nel lontano 2005, in quanto il puntatore funzionerà in maniera analoga. Per il resto sta a voi decidere se preferire le meccaniche di default o lasciarvi andare alla nostalgia e recuperare questo gustoso gadget.

Tra vecchio e nuovo

Si conclude qui questa guida su come recuperare il mirino laser nel nuovissimo Resident Evil 4 Remake. Un elemento di gameplay che farà sicuramente la gioia dei fan storici della saga che hanno consumato il titolo originale all’epoca della sua uscita. A proposito del nuovissimo rifacimento di questo classico targato Capcom, se ve la siete persa, a questo link potete recuperare la nostra speciale anteprima in merito.

