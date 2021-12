Io sono Babbo Natale: su Prime Video il film con Gigi Proietti

Io sono Babbo Natale, l’ultimo film con protagonista Gigi Proietti è ora disponibile anche in streaming su Prime Video, dal 6 dicembre 2021

Io sono Babbo Natale è stato presentato in preapertura alla Festa del Cinema di Roma, il 13 ottobre 2021. Il film è uscito nelle sale il 3 novembre 2021 e, dal 6 dicembre 2021 è disponibile anche in streaming, su Prime Video.

La pellicola è una commedia natalizia per tutta la famiglia, che ha per protagonisti Gigi Proietti e Marco Giallini. Io sono Babbo Natale offre al pubblico quella leggerezza tipica dei film delle feste, qualche risata ma, questa volta, anche un po’ di malinconia. Si tratta infatti dell’ultima produzione a cui Proietti ha preso parte, prima della sua scomparsa, avvenuta il 2 novembre dello scorso anno.

Trama e cast

In Io sono Babbo Natale, si racconta di Ettore (Marco Giallini), un ex detenuto che conduce una vita turbolenta e poco stimolante. Senza il sostegno di una famiglia, l’uomo ha un solo obiettivo: quello di continuare a rubare. Durante uno dei suoi furti, si ritrova a casa di Nicola Natalizi (Gigi Proietti), un uomo gentile che si offre di ospitarlo. Nel fare la sua conoscenza, Nicola rivelerà al ladro che lui in realtà è Babbo Natale. Ettore, inizialmente scettico sarà catapultato in una nuova realtà, che potrà cambiare la sua vita per sempre.

Oltre a Marco Giallini e Gigi Proietti, interpreti rispettivamente di Ettore e Nicola, il film ha come protagonisti anche altri attori già noti al pubblico. Barbara Ronchi, presente in pellicole come Fai bei sogni (2016) e Mondocane (2021), è Laura, la ex compagna di Ettore. Antonio Gerardi, conduttore radiofonico e attore di serie come La porta rossa (2017-2019), è Mauro, capo della banda di malviventi di Ettore. Troveremo Daniele Pecci, protagonista della serie Cuori (2021), Natalia Magni presente in The International (2009) e Simone Colombari (Il Divin codino, 2021).

Il film è diretto da Edoardo Falcone e prodotto da Lucky Red, 3 Marys Entertainment e Rai Cinema.

Io sono Babbo Natale: l’ultima pellicola con Gigi Proietti

Edoardo Falcone, che è stato l’ultimo a dirigere Proietti, ci tiene a ricordare il mattatore. Il regista ha confessato di aver scritto il film pensando proprio all’attore, che incontrarlo è stata una grande fortuna e dirigerlo un onore. Giallini, coprotagonista del film, ha confessato che rivedere la pellicola è stato davvero toccante e che passare del tempo con Proietti è stato un privilegio.

Nessuno si aspettava che questo nuovo lavoro diventasse qualcosa di più che un semplice film natalizio. Io sono Babbo Natale è stato accolto, senza volerlo, come una pellicola celebrativa, un testamento di un grande attore italiano. Proietti è stato infatti ricordato da molti colleghi per le sue doti artistiche ed umane, un uomo pieno di umiltà, rispetto, disponibilità ed empatia.

