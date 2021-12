Prime Video dicembre 2021: tutte le novità in catalogo

PPrime Video dicembre 2021: ecco tutte le novità del catalogo nell’ultimo mese dell’anno

Con i primi alberi e le decorazioni si respira già aria di Natale e anche Prime Video vuole dire la sua. In quest’atmosfera fatta di cioccolate calde e regali coi parenti, andiamo a scoprire tutte le novità del catalogo della piattaforma.

The Ferragnez

Partiamo dalla serie più attesa su Prime Video in questo dicembre 2021. Amazon si riconferma partner ufficiale della coppia più glamour d’Italia dopo le collaborazioni in Celebrity Haunted e LOL con Fedez e il documentario Unposted con Chiara Ferragni. In questa nuova serie andremo ancora più a fondo della loro famiglia, osservando da vicino non solo loro, ma anche i loro figli Leone e Vittoria e tutti gli altri parenti. Questi ultimi compaiono anche in uno dei poster ufficiali della produzione originale Amazon. La serie sarà composta da 8 episodi e debutterà sulla piattaforma il prossimo 9 dicembre. The Ferragnez è stata girata tra gli ultimi mesi del 2020 e i primi del 2021: andrà dunque a parlare della seconda gravidanza di Chiara, del lockdown e della partecipazione di Fedez a Sanremo. Non ci resta che attendere per sapere se il prodotto rispetterà le attese.

Harry Potter – La saga

Non è un contenuto originale Amazon, ma non serve che ve lo diciamo. Mentre in questi giorni ricorre il ventennale dall’uscita al cinema de La pietra filosofale, Prime Video ci fa il regalo di Natale più bello di tutti. A partire dal 1 dicembre infatti, tutti i capitoli della saga di Harry Potter sono disponibili sulla piattaforma. Non potevamo ricevere un regalo di Natale anticipato migliore! Avremo l’occasione di riguardare le avventure di Harry, Ron e Hermione a Hogwarts tutte d’un fiato, dallo scontro con il Basilisco ai duelli con Voi-Sapete-Chi! Anche quest’anno, Prime Video ha salvato il Natale!

Being the Ricardos

Il prossimo 21 dicembre arriva su Prime Video anche Being the Ricardos, il nuovo film di Aaron Sorkin. La pellicola racconta la vera storia d’amore tra Lucille Ball (Nicole Kidman) e Desi Arnaz (Javier Bardem). Sul set della serie tv Lucy ed io (I love Lucy), la Ball subisce un’indagine da parte dell’FBI riguardo alla sua iscrizione al partito comunista nel lontano 1936. Un grande cast e un grande sceneggiatore, ormai confermatosi anche nelle vesti di regista, non possono che ingolosire chiunque di fronte a questo film. Se ancora non siete convinti, ecco il trailer della pellicola!

Le serie tv | Prime Video dicembre 2021

1 dicembre : The Blacklist S1-3

: The Blacklist S1-3 3 dicembre : Harlem S1; Alex Rider S2

: Harlem S1; Alex Rider S2 8 dicembre : FC Bayern – Behind the Legend S1

: FC Bayern – Behind the Legend S1 9 dicembre : The Ferragnez S1

: The Ferragnez S1 10 dicembre : The Expanse S6; Tampa Baes S1

: The Expanse S6; Tampa Baes S1 17 dicembre : The Grand Tour presents: Carnage A Trois S4

: The Grand Tour presents: Carnage A Trois S4 23 dicembre : Yearly Departed S2

: Yearly Departed S2 24 dicembre : Everybodi Loves Natti S1

: Everybodi Loves Natti S1 31 dicembre: Orelsan: Montre Jamais Ça À Personne

I film | Prime Video dicembre 2021

: L’amore bugiardo – Gone Girl; Harry Potter e la pietra filosofale; Harry Potter e la camera dei segreti; Harry Potter e il prigioniero di Azkaban; Harry Potter e il calice di fuoco; Harry Potter e l’Ordine della Fenice; Harry Potter e il principe mezzo sangue; Harry Potter e i Doni della Morte – parte 1; Harry Potter e I Doni della Morte – parte 2; Tulipani: Amore, onore e una bicicletta; Il 7 e l’8; Anche se è amore non si vede; Andiamo a quel paese; La Matassa; Christmas Under the Stars Vampires; Cogan – Killing Them Softly; Pene d’amor perdute; Un principe tutto mio 3; Robot Chicken Special Dc Comics 1; Robot Chicken Special Dc Comics 2; Robot Chicken Special Dc Comics 3; Mr Cobbler e la bottega magica; Nut Job – Operazione noccioline; The Point Man – Creato per uccidere; Così è la vita; Tre uomini e una gamba; Il delitto Fitzgerald; Write Before Christmas 2 dicembre : State a casa; The Promise

: State a casa; The Promise 3 dicembre . Recoil – A colpo sicuro

. Recoil – A colpo sicuro 6 dicembre : Harriet; Io sono Babbo Natale

: Harriet; Io sono Babbo Natale 7 dicembre : Security

: Security 10 dicembre : Encounter

: Encounter 15 dicembre: Shoreditch

Shoreditch 20 dicembr e: Nemmeno io ti voglio; Welcome To The Jungle; Windfall – Pioggia infernale

e: Nemmeno io ti voglio; Welcome To The Jungle; Windfall – Pioggia infernale 21 dicembre : A un metro da te; Scusate se esisto!; Being the Ricardos

: A un metro da te; Scusate se esisto!; Being the Ricardos 23 dicembre : Beata ignoranza; A Quiet Place II

: Beata ignoranza; A Quiet Place II 25 dicembre : Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto

: Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto 27 dicembre : La furia di un uomo – Wrath of a Man

: La furia di un uomo – Wrath of a Man 30 dicembre: Il silenzio grande

Queste sono tutte le novità che troverete su Prime Video a partire dal mese di dicembre 2021. Cosa attendete di più? Fatecelo sapere nei commenti!

