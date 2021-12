PS Now: confermati i giochi di dicembre 2021

Sony non si ferma e ha appena confermato i prossimi giochi in arrivo a dicembre sul PS Now, scopriamoli insieme

Arrivano le feste e Sony è pronta a festeggiare con nuove sorprese per il PS Now, svelando i nuovi giochi di dicembre in arrivo. I titoli di questo mese sono: GTA III: The Definitive Edition, John Wick Hex, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster e Spitlings. Questi giochi saranno disponibili per gli abbonati a partire dal 7 dicembre. I membri di PlayStation Now potranno accedere a GTA III: The Definitive Edition tramite il servizio fino al 31 gennaio 2022.

PS Now salva il natale con i giochi di dicembre!

I nuovi giochi in arrivo a dicembre sul PS Now risultano in linea con quelli di Novembre 2021 che erano: Mafia Definitive Edition, Celeste, Final Fantasy IX e Totally Reliable Delivery Service. La libreria software di PlayStation Now include oltre 700 giochi per PS2, PS3 e PS4 riproducibili in streaming su PS5, PS4 o PC e oltre 300 titoli per PS4 che possono essere scaricati e riprodotti su console. Ricordiamo che i giochi PlayStation Plus di dicembre 2021 sono stati rivelati la scorsa settimana e potranno essere riscattati anche loro dal 7 dicembre.

Recentemente sono emersi dettagli su un servizio concorrente di Xbox Game Pass pianificato da PlayStation con nome in codice “Spartacus“. Il suo scopo sarà combinare gli attuali servizi PlayStation Plus e PlayStation Now in modo tale da pagare un unico servizio unito. Spartacus dovrebbe essere lanciato la prossima primavera, quando sarà disponibile sia su PS4 che su PS5 e si afferma che sarà strutturato su tre livelli di pagamento.

Cosa ne pensate dei giochi di dicembre in arrivo sul PS Now? Li giocherete?