Atlus: su PC potrebbe presto aggiungersi un nuovo gioco

Attendendo i The Game Awards 2021 continuano i vari leak e rumor, stavolta riguardo Atlus e la possibilità dell’arrivo di un suo gioco su PC

Dopo aver acquisito ufficialmente Atlus, Sega ha pressato molto la compagnia nel rilasciare le sue opere su altre piattaforme all’infuori di PlayStation e Nintendo, andando quindi ad introdursi anche al mondo del PC attraverso la piattaforma Steam. Sono così stati rilasciati alcuni dei titoli più ben accolti dai fan di Atlus. Il primo passo fu effettuato con il rilascio del remake Catherine: Full Body, per poi proseguire la sua nuova strategia con il porting del rinomato quarto capitolo della serie Persona, Persona 4 Golden, che aveva debuttato per la prima volta sulla ormai desueta PSVITA. Il successo ottenuto con questo rilascio, risultato in più di 900mila copie vendute, aveva dimostrato come il mercato PC fosse un terreno fertile. Ed è anche per questo motivo che adesso ogni leak appartenente a qualche nuovo gioco Atlus in arrivo su PC viene subito notato con attenzione.

Il nuovo gioco Atlus che potrebbe arrivare su PC

Mentre Atlus si è trovata a lanciare per la prima volta globalmente il nuovo capitolo di Shin Megami Tensei, pare che nei prossimi giorni ci siano ulteriori sorprendenti notizie in arrivo. Ciò è dovuto a dei recenti leak pubblicati su Twitter, che sembrano confermare l’arrivo di un nuovo gioco Atlus su PC. Ricordiamo come verso la metà di novembre si era sparsa la voce su un leak di alcuni file all’interno di Shin Megami Tensei V, dove erano visibili alcuni file che delineavano una possibile versione programmata per PC e PS4. Un avvenimento del genere era già accaduto con la remaster di Shin Megami Tensei III Nocturne, e l’apparizione di Shin Megami Tensei V nella lista dei giochi del leak di GeForce ha rinforzato ancora di più le probabilità di un suo sbarco anche su PC.

btw, atlus's steam page was updated with -14- My Games …it was 13 before todayhttps://t.co/p1Hw9kpFWO — Pan-hime – Persona stan (@regularpanties) December 6, 2021

Ad alimentare ulteriormente l’ipotesi ci pensa un altro leak che sostiene come Atlus abbia aggiunto un nuovo gioco alla propria libreria su Steam: dai 13 giochi che risultavano essere presenti, ne sarebbero diventati 14. Anche se adesso il numero pare essere tornato alla cifra originale, non è da escludere il tentativo di riservare delle sorprese per i The Game Awards 2021, che prenderanno luogo durante la settimana corrente. Oltre a questo fatto, un nuovo gioco denominato “Project Pen” ha anche ricevuto una classificazione il mese scorso, con valutazione identica a quella attribuita a Persona 5 Royal. E per concludere, a fine novembre è stato anche annunciato l’arrivo di 13 Sentinels su Nintendo Switch, e non è troppo improbabile un arrivo in futuro anche su PC.

