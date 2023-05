Il Sol dell’avvenire, l’ultimo film di Nanni Moretti, molto apprezzato in Italia è arrivato anche in proiezione a Cannes 2023 e accolto con standing ovation: scopriamo insieme i dettagli

Il sol dell’avvenire è l’ultimo film di Nanni Moretti, che è stato accolto bene in Italia, con un buon successo di pubblico e critica e la sensazione che sia un film che riassuma lo stile di questo regista italiano. Il film è in concorso Cannes 2023 e proprio in questi giorni il cast è giunto all’edizione del festival facendo notare il suo arrivo.

Il Sol dell’avvenire: standing ovation a Cannes 2023

Nanni Moretti è molto apprezzato dal pubblico di Cannes e così, sulle note di Voglio vederti danzare di Franco Battiato, il regista e tutto il cast del film si sono esibiti in un balletto surreale nel perfetto stile dei suoi film esattamente sui gradini del red carpet. Presenti con lui anche Margherita Buy, Barbora Bobulova, i produttori Domenico Procacci per Fandango e Paolo Del Brocco per Rai Cinema. Un regalo fatto ad un pubblico che da molti anni lo apprezza e questo è stato dimostrato anche dopo la visione del film.

Il sol dell’avvenire è stato infatti proiettato in sala e accolto subito dopo con una standing ovation e tredici minuti di applausi da tutta la platea. Una grande soddisfazione per questo film italiano e per il suo regista che conosce bene le dnamiche di Cannes dato che è stato giurato per ben due edizioni. Non ci resta quindi che attendere se questo film possa aggiudicarsi qualche premio al Festival, ma in ogni caso è già stato un successo, anche dopo le recensioni positive avute dai giornali internazionali.

Il sol dell’avvenire: standing ovation a Cannes 2023

Per scoprire di cosa parla il film, ecco la sinossi ufficiale:

Giovanni dirige tra mille incertezze un film sulla vita di un intellettuale comunista nel fatidico 1956, l’anno dell’invasione sovietica dell’Ungheria. Nel frattempo il suo matrimonio va in crisi.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.