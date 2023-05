Il Festival di Cannes non è ancora iniziato, ma fa già parlare di sé, è stata annunciata infatti la Palma d’oro a Michael Douglas

È quasi tutto pronto per una nuova edizione del Festival di Cannes, arrivato quest’anno già alla sua 76esima edizione. La manifestazione, che prenderà il via martedì 16, fino a sabato 27 maggio, aprirà i battenti celebrando la straordinaria carriera di Michael Douglas. L’attore e produttore cinematografico statunitense riceverà la Palma d’oro d’onore proprio all’inizio della rassegna cinematografica. Ecco le sue parole.

Le parole di Douglas | Festival di Cannes 2023: Palma d’oro d’onore a Michael Douglas

Alla notizia del riconoscimento, Michael Douglas ha commento con gioia la partecipazione al Festival, soffermandosi su quanto sia importante la manifestazione per tenere vivo il cinema. Ha infatti dichiarato:

Dopo oltre 50 anni di attività, è un vanto tornare sulla Croisette per aprire il Festival e abbracciare questo linguaggio cinematografico globale. […] Cannes è sempre una boccata d’aria fresca, un posto meraviglioso per accogliere creatori, artisti audaci e belle storie. Sin dal 1979 il Festival mi ha sempre ricordato che la magia del cinema non risiede solo in ciò che vediamo sullo schermo, ma anche nella sua capacita’ di spostare le persone in tutto il mondo.

Una carriera piena di successi

Il premio a Michael Douglas è del tutto meritato; durante la sua carriera è riuscito infatti a portarsi a casa 2 Oscar: come Miglior Film per Qualcuno volò sul nido del cuculo (1976) e Miglior attore protagonista per Wall Street (1987). A questi si sommano 4 Golden Globe, un Premio BAFTA, un Emmy, oltre a moltissimi altri riconoscimenti. Aspettiamo quindi di vederlo a Cannes. Intanto sono stati annunciati tutti i film in gara e, solo poche ore fa, tutti i componenti della giuria, che affiancheranno Ruben Östlund, il presidente. Al suo fianco vedremo le registe Maryam Touzani, Julia Ducournau, gli attori Paul Dano, Brie Larson, Denis Ménochet, l’autore Atiq Rahimi e gli sceneggiatori Rungano Nyoni e Damiàn Szifròn. Non ci resta che attendere martedì 16 maggio, quando tutto avrà inizio.

