Nanni Moretti è pronto a presentare il suo nuovo film Il sol dell’avvenire, che uscirà nelle sale il 20 aprile: scopriamo insieme il trailer ufficiale

Il sol dell’avvenire è il nuovo film di Nanni Moretti che uscirà nelle sale il 20 aprile e che potrebbe essere uno dei film italiani a concorrere per il Festival di Cannes 2023. Considerata l’uscira ormai imminente del film nelle sale è stato rilasciato il trailer ufficiale, che vede il regista anche protagonista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nanni Moretti (@nannimoretti_)

Nanni Moretti: ecco il trailer del nuovo film

Il sole dell’avvenire è un film che Nanni Moretti ha sviluppato come regista e anche come sceneggiatore, insieme a Francesca Marciano, Federica Pontremoli e Valia Santella. Nel trailer lo vediamo anche attore protagonista, con un cast stellare ricco di nomi che da tanti anni sono tra le sue scelte, primi tra tutti Margherita Buy e Silvio Orlando. Accanto a loro sempre come protagonisti vediamo anche Mathieu Amalric e Barbora Bobulova. Questo film è in lizza per la nuova edizione del Festival di Cannes 2023 insieme ad altri tre film italiani, di Marco Bellocchio, Alice Rorhwacher e Matteo Garrone.

Nel trailer possiamo vedere che ci troviamo di nuovo in un film che parla di cinema, come spesso accade con Nanni Moretti e che è molto bravo a giocare su questi due livelli sia con i suoi protagonisti sia con gli spettatori.

Non ci resta quindi che guardare il trailer e aspettare l’uscita di questo film nelle sale, il 20 aprile 2023. Nel frattempo restate con noi di tuttotek.it per tutti gli aggiornamenti su cinema e serie TV.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.