Home Sweet Home Alone: il reboot disponibile su Disney+

Il reboot di Home Sweet Home Alone disponibile da oggi sulla piattaforma Disney+. Con nuovi protagonisti e maldestri criminali; la rivisitazione di uno dei più grandi classici natalizi sotto la regia di Dan Mazer

La piattaforma Disney+ anticipa il periodo natalizio, distribuendo in esclusiva il reboot di “Home Sweet Home Alone”. Imperdibile commedia per tutta la famiglia diretta da Dan Mazer, una rivisitazione all’insegna dell’inclusività e uguaglianza, capitanata da nuovi volti e nuovi maldestri criminali.

Dopo Macaulay Culkin protagonista assoluto dei primi due capitoli cinematografici; a governare le vesti del giovane Kevin spetta al piccolo Archie Yates, già noto nella pellicola di successo Jojo Rabbit. A figurare nel ruolo dei due criminali, la coppia Ellie Kemper e Rob Delaney; non troppo diversi nella goffaggine dai precedenti Joe Pesci e Daniel Stern, ma al contempo lontani dai classici stereotipi di genere e luoghi comuni.

In omaggio dei vecchi tempi, a manifestare la sua presenza anche Devin Ratray (Buzz McAllister il fratello maggiore e bullo di Kevin) ora diventato un agente di polizia.

Presenti nel cast anche gli attori Aisling Bea; Kenan Thompson; Tim Simons; Pete Holmes. Di seguito visibile il trailer ufficiale.

Home Sweet Home Alone: come non farsi cogliere impreparati

Max Mercer è un ragazzo dispettoso e pieno di risorse, accidentalmente dimenticato dalla sua famiglia a casa durante il periodo delle vacanze natalizie. Mentre la sua famiglia si trova in Giappone, Max si proclamerà protettore e custode della casa, affrontando le piccole sfide quotidiane, fino a difendersi dall’intrusione della bizzarra coppia di ladri marito e moglie.

Tra esilaranti peripezie, caos assoluto e sketch folli; il giovane Max si renderà conto che non c’è davvero nessun posto come la propria “casa dolce casa”.

La pellicola è sceneggiata da Mikey Day & Streeter Seidell (Saturday Night Live), basata sulla di Mikey Day & Streeter Seidell e John Hughes. Hutch Parker, p.g.a. e Dan Wilson, p.g.a. sono i produttori.

Home Sweet Home Alone è considerato il terzo film della serie non uscito nelle sale, ma reso disponibile direttamente in streaming.

