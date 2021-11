Dopesick: in arrivo su Disney+ la miniserie con Michael Keaton

Michael Keaton è il Dr. Samuel Finnix, un dottore della Virginia che prescrive l’OxyContin ai suoi pazienti senza rendersi conto degli effetti distruttivi che il farmaco avrà su quella gente e sul Paese intero. “ Dopesick “, infatti, racconta forse della peggiore epidemia di tossicomania della storia americana. Da una parte avremo i consigli di amministrazione dell’industria farmaceutica Big Pharma e dall’altra verranno mostrati i problemi affrontati da una comunità mineraria della Virginia. Tra mille impedimenti e problemi, la storia incalzante ci condurrà verso una vera e propria battaglia avvincente contro le multinazionali e il loro potere economico. I protagonisti e l’intervento della DEA, saranno impegnati nella risoluzione di questa difficile e pregnante storia complottista ispirata al libro bestseller del New York Times scritto da Beth Macy e presentata in anteprima per l’Italia al “Lucca Comics & Games 2021”.

