Jungle Cruise in arrivo jn chiaro sul Disney+

Super notizia per tutti gli abbonati di Disney+: è in arrivo la nuova avventura in live action “Jungle Cruise”

Disponibile in streaming per tutti da venerdì 12 novembre 2021, nel giorno del “Disney+ Day”. Il film è stato un successo, tanto che è stato già ufficializzato il sequel.

Trama

Mancano pochi giorni d’attesa per poter finalmente guardare su Disney+ il nuovo film targato Disney diretto da Jaume Collet-Serra. La star Dwayne Johnson e l’attrice premiata con il Golden Globe Emily Blunt saranno i protagonisti del nuovissimo “Jungle Cruise”, affiancati da Edgar Ramírez, Jack Whitehall, Jesse Plemons e Paul Giamatti. Tutti insieme affronteranno un’emozionante crociera lungo la giungla amazzonica tra colori, pericoli e sfide.

Vedremo l’archeologa Lily Houghton e suo fratello McGregor attraversare l’Amazzonia alla ricerca del mitico Albero della Vita che, secondo la leggenda, avrebbe poteri curativi e la potenzialità di cambiare il futuro della medicina.

Nella Londra del 1916, dopo aver narrato la leggenda dell’albero della vita, il goffo McGregor Houghton cercherà di convincere alcuni esploratori a lasciarlo accedere ai loro archivi per poter scoprire come trovarlo. L’impresa non sarà semplice e sarà possibile solo grazie all’aiuto della determinata Lily, che troverà il modo di dare inizio a questa colorata avventura.

Li vedremo, dunque, affrontare un viaggio lungo e pericoloso attraverso la foresta, a bordo della barca fluviale Quila ed il suo disilluso capitano Frank Wolff. Percorsi tortuosi e forze soprannaturali saranno celate nella bellezza della foresta pluviale.

La commedia è ricca di equivoci, momenti divertenti e ricchi di intrattenimento. Un live action “da spasso” pensato e diretto in modo da coinvolgere lo spettatore come fosse parte integrante del gruppo degli amici protagonisti.

Vedremo alternarsi anche momenti profondi fatti di intesa tra i personaggi e conoscenza di luoghi spettacolari. Dinamiche e dimensioni che ci riporteranno inevitabilmente alla memoria alcuni Cult d’avventura come Pirati dei Caraibi, Il mistero dei templari o Atlantis – L’impero perduto.

La pellicola riesce ad essere per lo spettatore molto più che semplicemente visiva, ma coinvolgente come fosse una “giostra” al parco divertimenti, proprio per l’ispirazione del film all’omonima storica attrazione di Disneyland, in California.

Jungle Cruise su Disney+

Non vogliamo raccontare altri dettagli con pericolo di spoiler. Attendiamo, dunque, il prossimo fine settimana per goderci, dal nostro divano, una strepitosa avventura a marchio Disney adatta a tutti!

