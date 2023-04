Futurama: nuovi episodi in arrivo con la Stagione 8, ecco quando!

La conferma ufficiale era già arrivata da tempo, ma ora sappiamo quando e dove poter vedere i nuovi episodi di Futurama, che tornerà con un’ottava stagione: scoprite insieme a noi tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Per tutti coloro che hanno vissuto la televisione dei primi anni duemila, questi mesi sono pieni di emozioni a tratti contrastanti. Il contrasto nasce dalla consapevolezza di star invecchiando e di sentire parlare di serie animate che ci hanno tenuto compagnia nei caldi pomeriggi estivi di vacanza, o in quelli uggiosi e invernali dopo le lunghe giornate a scuola. Insomma sì: siamo vecchi. Non per questo, però, l’arrivo di nuovi episodi di Naruto o di Futurama non ci può far emozionare. Sì, avete letto bene: torna anche Futurama!

Confermata già da diverso tempo, l’ottava stagione di Futurama arriverà in streaming su Hulu TV. Il ritorno della Planet Express, di Fry, Leela e Bender, insomma, era già stato annunciato da tempo, tanto da farcelo assimilare con tutta la gioia e il candore che possono derivarne. Per chi non lo conoscesse (male!) questa è la descrizione che ne dà Hulu, ovviamente tradotta dall’inglese:

Mentre sta consegnando una pizza la sera di Capodanno del 1999, Philip J. Fry finisce per essere congelato criogenicamente per errore e si ritrova teletrasportato mille anni nel futuro. Dal creatore dei Simpsons, Futurama è una commedia animata sci-fi.

Futurama: i nuovi episodi saranno disponibili su Hulu a partire da quest’estate!

Nelle scorse ore è stato dunque confermato che l’ottava stagione di Futurama arriverà su Hulu nell’estate 2023. La serie, scritta e diretta da Matt Groening, si era conclusa nel 2013 con l’episodio “Nel Fratttempo”, un finale sospeso che aveva lasciato i fan nella trepidazione di una nuova stagione. Nuovi episodi che finalmente arriveranno, sì, ma ancora non sappiamo se avranno la funzione di reboot della serie o di vero e proprio sequel. Restiamo in attesa… una trepidante attesa!

I nuovi episodi di Futurama saranno disponibili su Hulu nel corso dell’estate 2023. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

