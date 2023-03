Naruto: la serie torna con quattro nuovi episodi inediti!

Tramite le fonti ufficiali della serie è stato annunciato il ritorno di Naruto, in occasione del ventennale, con quattro nuovi episodi inediti: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Gli appassionati di serie animate giapponesi hanno, a gruppi stagionali (che ricalcano quasi interamente le vere e proprie stagioni annuali) nuove serie da seguire inedite o sequel che siano. Ci sono però pilastri che non smettono mai di fare ascolti, numeri e soprattutto parlare di sé: vedasi Dragon Ball, One Piece e… Naruto. Quest’ultimo, poi, ha visto nei recenti anni arrivare anche un sequel diretto con protagonista diverso, Boruto, e di cui si sta aspettando il finale di metà stagione chiamato Naruto Next Generations. Nelle scorse ore, però, ai fan del franchise è arrivata alle orecchie una più che interessante notizia, che non riguarda però Boruto.

Il sito ufficiale della serie anime ha infatti annunciato che, a partire dal prossimo settembre, Naruto tornerà con delle nuove puntate. Nello specifico si parla di quattro nuovi episodi completamente nuovi, anche se ancora non è stato specificato in che senso, in celebrazione del ventennale della serie, che è originariamente iniziata nel lontano 2002.

Naruto torna con quattro nuovi episodi inediti che si vanno aggiungere ai 500 della serie originale!

Sempre per seguire i festeggiamenti, a partire dal mese di luglio in Giappone saranno ritrasmessi alcuni episodi della serie, selezionati per riportare in auge i momenti più iconici e importanti del franchise. In occasione del ventennale, in ottobre scorso, lo Studio Pierrot, che ha gestito l’anime di Naruto per tutti questi anni, ha creato un video rassuntivo di 10 minuti sulla storia del franchise. Lo trovate qua sotto.

I quattro nuovi episodi inediti di Naruto andranno ad aggiungersi ai 500 della serie originale che si è conclusa nell’ormai lontano 2007. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

