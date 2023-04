I The Jackal: una nuova serie presentata al Napoli Comicon

I The Jackal presenteranno al Napoli Comicon 2023 la loro nuova serie tv in anteprima Prime Video Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget

La prima serie comedy di The Jackal sarà presentata in anteprima assoluta, con un evento dedicato, al Napoli Comicon 2023 venerdì 28 aprile. Per l’occasione, i The Jackal racconteranno curiosità e aneddoti legati a questo atteso progetto, da loro ideato e prodotto. La serie arriverà poi nei prossimi mesi su Prime Video, in particolare dall’8 giugno con tutti gli episodi che saranno disponibili insieme in streaming.

Protagonisti di questo grande evento, che si terrà presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, troveremo Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone, Ciro Priello. Ad accompagnarli ci sarà inoltre il regista della serie, Francesco Ebbasta.

La sinossi della nuova serie di The Jackal

Questa è la sinossi della nuova serie dei The Jackal che sarà presentata al Napoli Comicon 2023:

Nell’epoca delle star di TikTok e di vite di successo incorniciate nei social, cosa c’è di bello nel fare ogni giorno una vita normale? E se questa vita normale si svolgesse in una piccola agenzia di comunicazione social? Ciro, Fabio, Fru e Aurora sono amici e colleghi immersi nel sottobosco digital fatto di brand provinciali sfigati e piccoli influencer tragicomici, ma anche fatto di gesti di amicizia, flirt tra colleghi e riti di gruppo. L’arrivo di una nuova manager declassata ma decisa a dimostrare il suo valore porterà un’ondata di novità, e insegnerà loro che anche un’esistenza normale, senza successi garantiti da milioni di follower, nasconde qualcosa di prezioso se hai gli amici giusti.

Gli ideatori della serie sono Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan che, insieme a Luca Vecchi e Stefano Di Santi, hanno scritto anche il soggetto e la sceneggiatura. Oltre ai protagonisti già citati, a completare il cast troveremo Amanda Campana, Anna Ferraioli Ravel, Angelo Spagnoletti, Veronica Mazza, Giovanni Anzaldo, Sergio Del Prete, Flavio Pellino, Sara Penelope, Dino Porzio, Francesca Romana Bergamo, Alessia Santalucia, Gianni Spezzano, Marina Zanchi e Mario Zinno. Su Prime Video Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget sarà disponibile in esclusiva in streaming a partire dall’8 giugno.

