Guardiani della Galassia 3: un nuovo trailer mostra tante scene inedite!

L’uscita al cinema di Guardiani della Galassia 3 si avvicina a passi da gigante ed è stato recentemente divulgato un nuovo trailer con tante scene inedite: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

L’epopea dei film Marvel, corredati anche da una lunga lista di serie (se volete sapere come recuperarli in ordine cronologico cliccate qui!) sta per espandersi ulteriormente con una delle pellicole più attese dai fan. Il prossimo 3 maggio, infatti, arriverà in tutte le sale Guardiani della Galassia Vol 3, terza avventura dedicata alla banda capitanata da Star-Lord che li porterà a vivere, nuovamente, una rocambolesca sequenza di eventi. Eventi che sono riassunti nella sinossi ufficiale del film, che recita:

In Guardiani della Galassia 3 dei Marvel Studios la nostra amata banda di disadattati si sta sistemando su Knowhere. Ma non passa troppo tempo prima che le loro vite vengano sconvolte dall’eco del turbolento passato di Rocket. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per una pericolosa missione atta a salvare la vita di Rocket – una missione che se non verrà portata a termine con successo potrebbe segnare la fine dei Guardiani per come li conosciamo.

Guardiani della Galassia Vol 3: il nuovo trailer che svela molte scene inedite!

Recentemente, Marvel Studios ha anche divulgato un nuovo trailer, in cui è possibile vedere molte scene inedite e che trovate qua sopra. Guardiani della Galassia Vol 3 è scritto e diretto, per la terza volta, da James Gunn e ritroveremo nel cast tutti i volti già noti dai fan della serie, più qualche novità. Torneranno dunque Chris Pratt, Dave Bautista, Pom Klementieff, Karen Gillan e Zoe Saldaña fra gli storici, mentre questa terza pellicola darà nuovo spazio a Will Poulter (nel ruolo di Adam Warlock) e Chukwudi Iwuji (nel ruolo dell’Alto Evoluzionario). E sì, torneranno anche Bradley Cooper e Vin Diesel a doppiare, rispettivamente, Rocket e Groot, non vi preoccupate.

