Extraordinary: su Disney Plus la serie comedy sui superpoteri

Arriva a partire dal 25 gennaio su Disney Plus Extraordinary, comedy britannica che ruota intorno alle vicende di Jen, protagonista di 25 anni che è l’unica persona senza poteri in un mondo in cui tutti sono dotati di superpoteri. Queste capacità speciali si manifestano spontaneamente all’età di 18 anni, ma qualcosa è andato storto con Jen, che non ha ricevuto i suoi poteri e si chiede il motivo di quest’anomalia. Così, il suo fidanzato e le sue amiche provano a riscuoterla da questa tristezza e Jen inizia un percorso alla ricerca del proprio superpotere, finendo per scoprire il valore della “normalità”.

Nel cast di Extraordinary troviamo Mairéad Tyers nei panni della protagonista e insieme a lei Sofia Oxenham, Bilal Hasna, Luke Rollason, Siobhan McSweeney, Safia Oakley-Green e Robbie Gee. La serie porta la firma dell’esordiente Emma Moran, già evidentemente a suo agio come creatrice di Extraordinary. La serie ha ottenuto un grandissimo successo sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti e ora si presenta al pubblico italiano per continuare a inanellare ottimi risultati.

Extraordinary e le altre uscite su Disney Plus

Insieme a Extraordinary, arrivano molte altre novità su Disney Plus. Tra gli aggiunti di recente troviamo Welcome to Wrexham, La fuga, la seconda stagione della serie animata tratta dall’universo di Star Wars The Bad Batch e Mobile 101. Inoltre, proseguono gli appuntamenti settimanali con serie come Il mistero dei templari e l’undicesima stagione di American Horror Story, che a febbraio termineranno la propria corsa e, ovviamente, oltre ai nuovi arrivi c’è un catalogo di grandi titolo tra produzioni originali e non da non perdere.

