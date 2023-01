FUJIFILM Instax: il regalo perfetto per San Valentino

Con il San Valentino alle porte i prodotti FUJIFILM Instax sono il regalo perfetto, grazie alla vasta gamma di fotocamere e stampanti

FUJIFILM Instax vuole sorprendere anche a San Valentino con la sua vasta gamma di prodotti, tra fotocamere istantanee e stampanti istantanee per smartphone, dal design compatto e ricercato, brioso e di tendenza.

FUJIFILM Instax: il ragalo perfetto per San Valentino

Per la lei che ama circondarsi di tonalità decise e la sua energia è la creatività, l’alleata al suo fianco è INSTAX mini Link 2, la stampante istantanea per smartphone che grazie alla funzione instaxAiR porta l’interattività e la personalizzazione a un livello completamente nuovo, divenendo così uno strumento per disegnare “nell’aria” e poi applicare gli effetti personalizzati direttamente alla stampa.

Compatta, leggera e rifinita con una texture a righe a rilievo, instax mini Link 2 consente di stampare l’immagine selezionata in circa 15 secondi, supporta la stampa continua ed è in grado di stampare circa 100 stampe instax mini per carica, in continuità tramite Bluetooth.

INSTAX mini Link 2 è disponibile al prezzo suggerito di € 129,99 iva inclusa, nei colori Soft Pink, Clay White e Space Blue.

Ma i suggerimenti non sono finiti, infatti, per la lei dallo spirito caleidoscopico, curiosa e attenta alle sfumature degli istanti preziosi, il cadeau che più le si avvicina è la preziosa INSTAX mini LiPlay. Più di una semplice scatta e stampa è contemporaneamente una fotocamera istantanea e una stampante smart in miniatura per smartphone. Inoltre, c’è anche la possibilità di far parlare le foto: selezionando la modalità “Stampa con audio”, la fotocamera registra anche una breve clip audio insieme allo scatto.

La clip viene poi stampata sulla pellicola sotto forma di QR code: inquadrandolo, si potrà riascoltare il sonoro dell’istantanea e tornare a quel fantastico momento. Piccola, compatta, con un design ricercato, è proposta in tre irresistibili varianti colore: Stone White, Elegant Black e Blush Gold.

INSTAX mini LiPlay è disponibile al prezzo indicativo suggerito al pubblico di 169,99 iva inclusa.

FUJIFILM INSTAX: Link wide e Instax Square per lui

Per il lui che adora lo stile classico chic, senza tempo e che vuole sentirsi in contatto con il mondo, la stampante istantanea per smartphone INSTAX Link WIDE è il regalo che non gli farà perdere nessun ricordo tra le centinaia, migliaia, di foto scattate con il cellulare, e agevolerà il suo desiderio di comunicare con sempre più estro, anche un messaggio d’amore.

INSTAX Link WIDE è la prima a stampare immagini in un formato più grande, su pellicola istantanea instax WIDE. Trasferisce un’immagine e avvia la stampa in circa 12 secondi. Inoltre, supporta la stampa continua ed è in grado di generare circa 100 stampe istantanee instax per singola carica della batteria. Si possono stampare in continuità fino a 10 copie della stessa foto.

Poi, con l’app instax Link WIDE si possono utilizzare strumenti di modifica come il ritaglio o la correzione dell’immagine, filtri, modalità collage di foto, aggiunta di testo all’immagine stampata, 1.600 sticker da stampare sulla foto e tanti modelli di cornici editabili. Tra le sue funzioni più innovative troviamo: Sketch, Edit & Print, per importare sulla foto i propri schizzi o bozzetti e stamparli sulla foto, Stampa di frame video selezionati, Modalità QR Code per aggiungere alla foto un codice QR da ricollegare a un suono o messaggio vocale, ad un sito web, la posizione di una località, un messaggio di testo nascosto. Grazie al supporto di cui è dotata può anche essere esibita in casa come oggetto di design, oppure per la sua leggerezza e la pratica cinghia da polso si può portare ovunque.

INSTAX Link WIDE è vendita, in due colorazioni Ash White e Mocha Grey al prezzo suggerito al pubblico € 149,99 iva inclusa.

Anche in questo caso i suggerimenti non sono finiti, infatti per il lui dal carattere risoluto e sicuro e che desidera che tutto quadri sarà a proprio agio con INSTAX SQUARE SQ1 perché coniuga semplicità, funzionalità e design per ottenere foto emozionanti in un generoso formato quadrato.

SQ1 è la fotocamera istantanea per ogni avventura, da esibire con orgoglio. Corpo macchina squadrato studiato ad hoc, impugnature arrotondate con texture anti-scivolo: questo gioiellino è fatto per risplendere ovunque. Tra le caratteristiche principali annovera l’esposizione automatica, ossia rileva automaticamente il livello di luce ambientale quando si preme il pulsante di scatto. Insieme allo specchietto per selfie integrato, è dotata della modalità Selfie One-Touch per scattare selfie e scatti macro.

INSTAX SQUARE SQ1 è disponibile in tre colori, Terracotta Orange, Glacier Blue e Chalk White, al prezzo consigliato di €139,99 iva inclusa.