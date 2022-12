Emily in Paris: qualche anticipazione sulla quarta stagione

Scopriamo insieme alcune anticipazioni sulla quarta stagione di Emily in Paris. La trama, il cast e quando sarà finalmente disponibile

La terza stagione dell’amata serie Emily in Paris si è da poco conclusa. Le nuove puntate hanno tenuto compagnia durante le festività natalizie, risultando anche tra le più viste di Netflix. Anche se questa stagione è terminata da poco, la produzione sembra non volersi fermare nemmeno un istante, visto che si parla già dei prossimi episodi. Che ci sarebbe stata una quarta stagione si sapeva già da tempo, visto che era già stata decisa in concomitanza con la precedente, ma è arrivato ora il momento di scoprire qualche dettaglio in più.

La trama di Emily in Paris – quarta stagione

Come era accaduto per le precedenti, anche la terza stagione si era conclusa con un cliffhanger, che aveva lasciato tutti con il fiato sospeso e la voglia di capire come sarebbe andato avanti il tutto. In queste nuove puntate ritroveremo il triangolo Emily-Gabriel-Camille. Questa volta però, la pesante rivelazione di Gabriel peserà come un macigno sul destino dei tre. La gravidanza di Camille stravolgerà la sua esistenza e quella degli altri personaggi, soprattutto quella di Emily, ormai convinta, sbagliando, di aver coronato il suo sogno d’amore. Darren Star, creatore della serie, ha però anticipato che sarà improbabile vedere Camille partorire in questa nuova stagione, a causa delle tempistiche degli eventi. Ogni stagione infatti, copre un lasso di tempo pari a circa 2 mesi, per questo la comparsa di un bambino è da escludere.

Sarà una stagione basata sulla capacità di portare avanti le relazioni. Sia che esse siano personali o lavorative, destreggiarsi fra queste è un’impresa ardua, perché spesso entrano in conflitto fra loro. Emily dovrà fare proprio questo: imparare a gestire i rapporti di lavoro professionalmente, senza che la sfera privata intacchi le sue ambizioni di carriera.

Cast

Le nuove puntate vedranno il ritorno di molti personaggi. Al fianco di Lily Collins, interprete di Emily, ritroveremo ovviamente Lucas Bravo, nei panni di Gabriel e Camille Razat, in quelli di Camille. Rivedremo anche Ashley Park, ossia Mindy e Philippine Leroy- Beaulieu, ovvero Sylvie. Anche Bruno Gouery e Samuel Arnold torneranno, rispettivamente nei panni di Luc e Julien. Sembrerebbe corretta anche l’ipotesi che prevede il ritorno di Lucien Laviscount nei panni di Alfie.

Un personaggio che probabilmente non ritroveremo è Madeline, interpretata da Kate Walsh. La donna nella precedente stagione aveva deciso di tornare a Chicago, per questo un suo ritorno sembrerebbe improbabile, se non per qualche cameo.

Quando uscirà?

La quarta stagione di Emily in Paris è stata girata in concomitanza con la terza, a Parigi, l’estate scorsa. Ciò significa che i nuovi episodi potrebbero sbarcare su Netflix prima delle festività natalizie del 2023. Ma ancora nulla è certo.

Resta poi da vedere se questa quarta stagione sarà davvero l’ultima. Star ha infatti confessato che il progredire della trama lo ha portato ad aprire nuove strade e opportunità per tutti i personaggi. Cosa avrà voluto dire? Che forse questa stagione non sarà l’ultima? Continuate a seguirci per scoprirlo.

