Recensione KTC G42P5: un monitor OLED 4K a 138Hz

In questo articolo andremo a vedere la recensione del monitor KTC G42P5. Il pannello che abbiamo testato vanta una risoluzione di 3840×2160 (4K UHD) un sistema OLED e una frequenza di aggiornamento di 138HZ in overclock

Sarà riuscita KTC a mantenere la promessa di lanciare sul mercato un pannello OLED con refresh rate ad’alte prestazioni che renda felici tutti i videogiocatori più esigenti?

La risposta è: in parte. Siamo davanti a un panello davvero straordinario che sulle basi di un pannello LG riesce a migliorarsi sotto molti punti di vista ma che purtroppo perde in qualche piccolo frangente.

Se volete sapere come si è comportato durante i n ostri test il KTC G42P5 42 pollici non vi rimane che continuare nella lettura di questa recensione dedicata.

KTC G42P5 offre una risoluzione ormai richiesta da tutti i videogiocatori esigenti e lo fa condendola di un basso imput lag. Non mancano ovviamente un buon sistema di HDR 10 e dell’Adaptive Sync.

Specifiche tecniche | Recensione KTC G42P5

Siamo davanti a un pannello OLED con una risoluzione massima di 3440 x 2160 pixel. Il tempo di risposta da grigio a grigio è di 0.1 millisecondi.

Dimensione dello schermo : 42 pollici

: 42 pollici Tipo di pannello : OLED RGBW, WBE (OLED EX)

: OLED RGBW, WBE (OLED EX) Risoluzione nativa : 3440 x 2160

: 3440 x 2160 Tempo di risposta (G2G) : 0.1 ms

: 0.1 ms Frequenza di aggiornamento : 120 Hz (138 Hz overclock)

: 120 Hz (138 Hz overclock) Angolo di visione : 178º orizzontale, 178º verticale

: 178º orizzontale, 178º verticale Rapporto di contrasto : 135000:1

: 135000:1 Supporto VESA : 100×100

: 100×100 Altro: Adaptive Sync: AMD FreeSync Premium, G-Sync Compatible, Low Blue Light, HDR 10, Ambient Light: RGB, Speaker (2*8W)

Estetica e costruzione | Recensione KTC G42P5

Il pannello di cui state leggendo è oggettivamente bello da vedere. Il lavoro svolto da KTC per rendere accattivante questo monitor da gaming è davvero straordinario. Nella sua semplicità riesce a essere elegante e accattivante. La contrapposizione fra il bianco e il nero uniti ai LED ambientali presenti sul piedistallo restituiscono un tono iper-moderno ma allo stesso tempo adatto a tutte le scelte di postazione.

Oggettivamente siamo davanti a un pannello che trasuda gaming da tutti i Chip. La linea aggressiva e futuristica è in linea con le produzioni dei competitor riesce a dare una linea propria e lontana dal TV LG. Il G42P5 di KTC è un monitor da gaming e non cerca in nessuna maniera di nasconderlo, anzi!

Il piedistallo appoggia su una parte centrale che si divide in due estremità più lunghe che sorreggono il monitor, che per ovvie ragioni necessita di un piedistallo abbastanza importante. Fortunatamente KTC è riuscito a tenere il piedistallo poco invasivo nonostante le obbligate dimensioni generose.

Il mio consiglio è ugualmente quello di prendere in considerazione questo pannello se si dispone di una scrivania di grandi dimensioni oppure pensare di appendere il monitor attraverso il sistema Vesa.

Il piedistallo è come detto di colore nero e bianco. Il colore scelto spezza la monotonia e, grazie ai LED ambientali presenti anche sullo stesso, da conformità a un design davvero azzeccato.

Dato che stiamo parlando del piede dove poggia il monitor è bene spendere due parole sul montaggio dello stesso, esso risulta molto semplice. Infatti troviamo il classico sistema di fissaggio a incastro per la parte che s’inserisce nel pannello, il tutto rinforzato da quattro viti. Per la parte che poggerà sul vostro tavolo dal lavoro troviamo anche in questo caso un primo sistema d’incastri tenuto insieme anche in questo caso da quattro viti questa volta leggermente più lunghe.

IMG_1294

IMG20221124214539

IMG20221124214607

Estetica promossa a pieni voti, ma i materiali? | Recensione KTC G42P5

Se siete ormai abituati a monitor che montano cover plastiche con questo monitor KTC le regole cambiano eccome. Infatti esattamente come per il piedistallo anche tutta la struttura che non è “puro pannello” è costituita in metallo. Tutta la parte posteriore risulta in alluminio. Una scelta anomala che rende sicuramente il monitor più resistente ma che lo appesantisce non poco.

Per quanto riguarda la gestione dell’OSD oltre al pratico telecomando troviamo anche una piccola levetta joystick comoda e intuitiva da utilizzare.

Nella parte laterale troviamo un piccolo coperchio calamitato che può essere rimosso per facilitarci il compito di collegare tutte le connessioni, esclusa l’alimentazione che trova posto nella parte inferiore del frontale.



11

OSD e accessori: ecco come si presentano

Prima di parlare del’OSD e delle sue funzionalità è bene specificare quali connessioni abbiamo disponibili. Anche sotto questo aspetto non possiamo lamentarci, perché come vedete dalla foto appena qui sopra abbiamo una serie completa di possibilità. Nello specifico troviamo:

2 x HDMI2.1 (3840×2160@138Hz)

1 x DP1.4 (3840×2160@138Hz) DSC

1 x Type-C (3840×2160@120Hz) 90W DSC

1 x USB3.0 (Upstream Port)

2 x USB3.0 (Downstream Port)

1 x Audio out

All’interno della confezione troviamo, oltre al pannello ovviamente, anche: un cavo HDMI, un manuale d’istruzione, un cavo di tipo C, un cacciavite, un cavo di alimentazione, un telecomando e due batterie per farlo funzionare.

IMG20230101103621

IMG20230101103625

IMG20230101103630

IMG20230101103647

Vediamo nel dettaglio questo OSD | Recensione KTC G42P5

La personalizzazione di questo pannello è davvero completa. Potrete scegliere il tipo d’immagine, potrete decidere se attivare o meno l’Adaptive Sync e ovviamente impostare le funzioni HDR (HDR 1000), di livello colore, gamma e tutto il resto.

I vari menù, e i loro sotto-menù, sono facilmente raggiungibili grazie alla pressione di qualche tasto. In poche parole tutto è al proprio posto e, la scelta di posizionare tutto l’apparato tastiera al di sotto del pannello e non nella parte posteriore, è una decisione che a nostro avviso risulta funzionale e vincente. Inoltre è possibile attivare o disattivare l’overclock oppure più semplicemente scegliere il frame rate desiderato.

Come si comporta nell’utilizzo quotidiano? | Recensione KTC G42P5

Abbiamo provato questo monitor guardando qualche serie TV, qualche film e ovviamente per videogiocare.

Per videogiocare abbiamo utilizzato la seguente configurazione:

Inutile dire che questo monitor non si presta per la navigazione o la scrittura, non tanto per il tipo di monitor quanto per le dimensioni di esso. Dimensioni che al contrario, spazio permettendo, si sposano perfettamente alla visione di un film o di una sessione al videogioco del momento.

Grazie al sistema OLED la visione dei colori ma sopratutto della contrapposizione dei neri non sarà possibile più giocare a un singler player in maniera differente da questa. Se si unisce quanto detto a un alto frame rate e a un utilizzo sapiente dell’HDR si ottiene una visione unica.

Quello che mancava ai TV per raggiungere un livello ancora più alto in termini di gaming era sicuramente quello di avere oltre alla grande resa grafica raggiunta grazie ai pannelli OLED, ai vari HDR e ai pannelli ad alte prestazioni cromatiche anche un alto livello per la frequenza di aggiornamento.

Questo KTC G42P5 ci permette quindi di raggiungere quanto di meglio si può ottenere da una TV ad alte prestazioni aggiungendo un frame rate che arriva fino a 138 Hz. Purtroppo questa funzione di overclock risulta attualmente instabile e più di una volta ci ha creato qualche problema. Siamo sicuri che con un aggiornamento firmware tutto si potrà risolvere ma nel frattempo ci sentiamo di consigliarvi di lasciare il blocco a 120 HZ.

Un altro punto a sfavore di questo monitor sono sicuramente le casse. Nonostante apprezziamo che siano state inserite due casse da 8 Watt l’una il livello massimo dei decibel raggiunto è piuttosto scarso e anche la qualità generale non è esattamente il massimo. Il nostro consiglio è quello di utilizzare un sistema audio esterno che esso sia una soundbar, un paio di cuffie o un sistema di Home Theatre.

Per quanto riguarda l’immagine quindi non abbiamo davvero nulla da recriminare, possiamo promuovere a pieni voti il KTC G42P5, peccato per l’overclock instabile e per il comparto audio piuttosto scadente.

Chi dovrebbe acquistare questo KTC G42P5?

In conclusione siamo davanti a un ottimo monitor che parte dalla straordinaria base di un LG C2 e si spoglia di tutto quello che è una TV. Le connessioni, come le fattezze e tutto il resto sono quelle di un monitor per PC. Questo KTC G42P5 riesce a fornire grandi soddisfazioni in gaming anche se non riesce a brillare nel comparto audio che risulta piuttosto scadente.

Peccato anche per il sistema di overclock che a volte risulta instabile ma onestamente parlando fra 120 e 138Hz la differenza è piuttosto esigua e non credo che questa pecca possa far pendere l’ago della bilancia da un lato.

Siamo davanti a un ottimo pannello OLED, 4K con un sistema HDR di tutto rispetto. Se avete spazio e se volete godere dei videogiochi nella loro massima qualità non troverete molti pannelli in grado di reggere il confronto, ovviamente anche l’hardware a supporto deve essere di un certo livello, ma questo già lo sapete.

Se siete interessati potete acquistare questo KTC G42P5 al prezzo di 1399 euro.