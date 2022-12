LiberFestival sarà il primo evento letterario del 2023

Il LiberFestival di Altamura si terrà dal 5 all’8 gennaio e sarà il primo evento letterario in Italia del 2023. L’evento nasce dalla volontà di un gruppo di giovani di voler stimolare la realtà culturale della loro cittadina

LiberFestival di Altamura sarà il primo evento letterario del 2023. Tra quattro giorni inizierà infatti il festival letterario della città di Altamura, in Puglia, ormai alla quinta edizione. LiberFestival proporrà incontri e attività culturali per quattro giorni, dal 5 all’8 gennaio 2023, e si porrà come obiettivo quello di ricercare le proprie personali radici in vari binomi, come letteratura e realtà, online e offline, globale e locale, ascoltando la voce di narratori, poeti, saggisti e artisti. Questo LiberFestival non si propone però di raccontare il tema 2023 solo con libri, ma ci saranno anche fotografie, musica, spettacoli, dibattiti e incontri.

Il programma dell’evento inzia il 5 gennaio alle ore 18:00, con un intervento di Pierpaolo Lala e Rocco Luigi Nichil dal titolo Invasioni di campo nel racconto e linguaggio della politica, per concludere l’8 gennaio con uno stand up comedy di Marco Montrone e Gerry Cassano. Ma non finisce qui: in questi quattro giorni saranno disponibili al pubblico mostre e attività delle più svariate, che vanno dalla fotografia ai giochi da tavolo. Sul sito ufficiale del festival è consultabile il programma completo.

Nascere da un’esigenza

LiberFestival nasce nel 2017, quando un gruppo di giovani altamurani, stufo della troppo modesta attività culturale della propria città, sente l’esigenza di fare qualcosa. Pensando a un modo per rendere il proprio territorio attento alle esigenze culturali della comunità giovanile, arriva l’idea di organizzare un evento dedicato ai lettori e alla lettura, in grado di far abbracciare la realtà dei giovani e della lettura. Da quel momento LiberFestival è cresciuto sempre di più ed è arrivato alla quinta edizione, incontrando necessità intergenerazionali e territoriali.

Altamura e i suoi libri vi aspettano quindi il 5 gennaio!