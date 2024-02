Non si smette più di parlare di quel capolavoro della serie tv in esclusiva su Amazon Prime partorita dalla mente geniale di Vivienne Medrano, Hazbin Hotel: parliamo di Husk, uno dei personaggi più interessanti che ha ancora molto da offrire!

Hazbin Hotel è una delle nostre serie tv preferite di Amazon Prime Video e, considerando il fascino di tutti i suoi personaggi, abbiamo pensato di dedicare una serie di speciali dedicati a loro. Il primo di questa serie è stato Alastor, che riteniamo sia il più criptico, enigmatico e affascinante di tutta la serie. Ma ora vogliamo parlare di un altro grande personaggio, che però nella serie non ha mostrato molto, probabilmente risparmiandosi per la seconda stagione. Parliamo di Husk, il barista dell’Hazbin Hotel!

Chi era prima dell’Inferno? | Hazbin Hotel: chi è Husk?

Procediamo per gradi, come abbiamo fatto con Alastor nel primo speciale dedicato a questa serie di speciali sui personaggi di Hazbin Hotel. La domanda con cui bisogna partire è “chi era Husk prima di morire?”. Come possiamo leggere anche nella pagina wiki del personaggio, possiamo capire che Husk era un giocatore di prestigio (anche se questo si capisce già dalla serie). Come ha spiegato anche a Angel, Husk è un ludopatico, come lo era anche nella sua vita terrena. Husk infatti è nato a Las Vegas, un posto dove le scommesse e i giochi d’azzardo la fanno da padrone, non a caso il nostro amato gattone infernale è cresciuto in quell’ambiente. Quando era un bambino, inoltre, amava alla follia i giochi di magia. Per lui questi spettacoli erano un angolo in cui ripararsi dalla violenza della vita e delle truffe di chi giocava d’azzardo. Proprio da questi lui ha imparato a sopravvivere, combinando trucchi di magia e giochi di prestigio per sopravvivere in un mondo dove gli inganni erano i piatti principali serviti a tavola.

Vivziepop (la creatrice della serie) ha confermato infatti che Husk ha avuto una carriera da mago prestigiatore e si è guadagnando da vivere ingannando le persone nei giochi d’azzardo grazie ai trucchi di magia che aveva imparato guardando gli spettacoli degli altri maghi. Inoltre, come dice anche nella serie, quando era un Overlord vendeva armi, probabilmente l’ha fatto anche nella sua vita per ingrandire ancora di più l’impero che aveva lentamente costruito partendo dal nulla. Husk aveva anche una forte dipendenza con l’alcol, motivo per cui, siccome sul suo corpo reincarnato in demone non ci sono cicatrici a forma di X (come nel caso di Alastor e Vaggie), si pensa che Husk sia morto proprio a causa di questa dipendenza.

“Ricorda” | Hazbin Hotel: chi è Husk?

Del passato della vita di Husk non ci è dato sapere molto, se non quello che ci ha fornito l’autrice della serie parlando del personaggio. Ma ci sono alcuni dettagli interessanti sul suo nome. Secondo alcuni, “Husk” indicherebbe una persona lasciata senza niente, priva di ogni sensazione e vuota. Un altro fan ha inoltre specificato a Vivienne Medrano che in danese significa “ricorda“. Medrano ha risposto che il nome è molto azzeccato col personaggio, considerando la sua storia e quello che ha passato. L’autrice non ha tutti i torti, infatti Husk si è ritrovato dall’avere ogni cosa al non avere più nulla: un intero impero distrutto. Non a caso, quando ha fatto un patto con Alastor, ha perso tutto ciò che aveva, incluso il suo rispetto come uno degli Overlord dell’Inferno.

Analizzando ancora di più il personaggio, possiamo capire che Husk ha un passato davvero triste e oscuro. Come abbiamo già detto prima, è cresciuto nei casinò, probabilmente non era neanche voluto dai genitori. Nel peggiore dei casi, Husk potrebbe essere un figlio illegittimo, nato durante un momento di divertimento tra un riccone e una lady del casinò. Notando inoltre il suo comportamento con tutti, in particolare con Angel, Husk dimostra di avere un attaccamento evitante. L’attaccamento evitante porta la persona che ha perso qualcuno che amava a non volersi legare più a nessuno per il timore di perdere ancora. L’ha confermato anche Medrano, dicendo che in realtà Husk ha bisogno di attenzioni, perché vorrebbe ricevere amore, ma per paura di perderlo non lo accetta e lo evita.

Il rapporto con Angel Dust | Hazbin Hotel: chi è Husk?

Abbiamo già accennato al personaggio di Angel Dust qualche riga prima. Questo personaggio rappresenta un punto di svolta per la vita di Husk. Riconoscendo i trucchi, le menzogne e gli inganni, Husk è stato l’unico uomo a svelare il vero volto sotto la maschera da pornostar del ragazzo effeminato. Durante un litigio, scatenato da una reazione esausta del barista nel ricevere l’ennesima avances di Angel, quest’ultimo lascia l’hotel per andare a sfogarsi altrove e Husk, spinto da Vaggie, va a riprenderlo. Durante questa ronda di sorveglianza, Husk salva la vita a Angel, che stava per essere drogato da uno squalo gangster. Questo dimostra che Husk tiene a lui e che è una persona molto protettiva. La prova che constata che Husk ha un cuore d’oro sotto la sua maschera da gatto scorbutico. Proprio durante quella conversazione tra i due, veniamo a scoprire tutta la storia di Husk. Tutti i drammi che ha dovuto passare e cosa ha dovuto affrontare per uscirne.

Husk, infatti, si rivedeva in Angel, decidendo di buttare il suo dolore e la sua sofferenza nell’alcol, cercando la soluzione nel fondo di ogni bottiglia che beveva. Angel è un giovane con meno esperienza rispetto ad Husk, motivo per cui quest’ultimo, rivedendo se stesso, si è legato a lui. Secondo Medrano i due sarebbero migliori amici, anche se molte persone pensano che ci sia qualcosa di più. Infatti è stato confermato dalla stessa autrice che Husk è pansessuale, motivo per cui, considerando le varie tensioni che ci sono state tra i due, potrebbe nascere qualcosa in più. Fatto sta che Angel è riuscito a tirare fuori il vero Husk, a spingerlo ad aprire il suo cuore, come Husk ammette anche nella canzone “Loser, Baby“. Questa canzone descrive perfettamente il duo, che ha subito continuamente sfighe nella propria vita e incontrato persone orribili, in poche parole fanno schifo. Ma la canzone insegna che nessuno è solo nei brutti periodi e che fare schifo insieme non è così male.

You’re a loser, baby

Husk è un personaggio davvero tormentato, che vive con la consapevolezza di aver perso ogni cosa che aveva costruito con le proprie forze, senza contare su nessuno. Un personaggio in cui in molti ci possiamo rivedere, infatti a molti capita di subire le peggiori sciagure e di perdere ogni cosa che abbiamo ottenuto con tanta fatica. Husk ci insegna che il fallimento è una cosa normale, che capita a tutti di cadere e che questo non deve fermarci dal continuare a cercare ragioni per vivere. A noi, tra l’altro, piace pensare che Husk l’abbia ritrovata proprio conoscendo Angel, l’unico che è stato in grado di aprire il cuore del nostro amato gattone. Fallire è umano, fa parte della vita, l’importante è continuare a lottare e trovare altri motivi per continuare a vivere.

Voi cosa ne pensate di Husk? Vi piace il personaggio? Diteci la vostra nei commenti! Continuate a seguirci su tuttotek.it per il prossimo speciale su Hazbin Hotel!

