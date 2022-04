Smartphone: cosa ci attende in futuro?

Dal momento della loro prima apparizione, datato 2007, gli smartphone hanno cambiato per sempre le nostre abitudini, divenendo protagonisti nella vita di tutti i giorni

E ogni anno le aziende produttrici lanciano dispositivi sempre più innovativi, attirando l’attenzione di utenti di qualsiasi età, estrazione sociale ed esigenze. Sono ormai lontanissimi i tempi in cui cellulari erano riservati solamente all’elite. A favorire il successo degli smartphone sono anche i prezzi, visto che a modelli di prima fascia se ne affiancano altri davvero economici. Ma quale futuro attende gli smartphone ?

Mobile imaging e computing photography

Uno degli elementi su cui sembra essere destinata a concentrarsi l’attenzione degli ingegneri impegnati nell’ideazione di nuovi modelli di smartphone è il comparto fotografico. La capacità nell’elaborare le immagini, unita al lavoro performante del software si stanno ritagliando un ruolo sempre più importante. Miglioramenti in questo ambito porterebbero gli smartphone a sostituire le macchine fotografiche garantendo la medesima qualità.

Smartphone flessibili

Un’innovazione che, con ogni probabilità, rivoluzionerà il mondo degli smartphone, è rappresentata dai device flessibili. Da alcuni mesi il mercato ha accolto alcuni modelli dotati di schermo pieghevole. I primi riscontri sono positivi, considerata l’assenza di particolari criticità. Ad ogni modo occorre ricordare come riuscire a piegare un intero dispositivo, e non solo il display, risulti inevitabilmente più complicato. Ad oggi, la strada è stata tracciata dai prototipi: i risultati sembrano comunque essere incoraggianti. Quel che è certo è che uno smartphone flessibile regalerebbe al possessore un numero non indifferente di vantaggi, in primis un utilizzo più agevole. Puoi anche controllare la pagina ufficiale di Huawei per saperne di più sugli smartphone più recenti.

Batterie a lunghissima durata: le tecnologie che ci attendono

Parlando dell’autonomia della batteria, in media gli smartphone offrono il proprio meglio entro 200 cicli di ricarica, diminuendo poi gradualmente. Ora, utilizzando giornalmente il telefono per effettuare chiamate per un massimo di 2 ore, sfruttare il traffico dati per 2 o 3 ore e impiegare le app di messaggistica, è possibile attendere tra le 24 e 48 ore prima di procedere alla ricarica. Non sono ancora disponibili alternative alle batterie agli ioni di litio, ma le idee in proposito non mancano. Alcuni ricercatori ritengono la ricarica tramite energia solare una strada percorribile; si tratterebbe di una tecnologia al tempo stesso facilmente accessibile e, soprattutto, pulita. Altri, invece, sono convinti che in futuro sarà possibile ricaricare lo smartphone ricorrendo al medesimo segnale Wi-Fi oggi utilizzato per collegarsi alla rete internet. Qualora questa seconda alternativa dovesse effettivamente divenire realtà, i caricabatterie (dotati o meno di cavi) diventerebbero solamente un lontano ricordo.