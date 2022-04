ASUS: le offerte sugli smartphone fino al 24 aprile

Scopriamo insieme in questa news tutte le ultime offerte ASUS deidcate agli smartphone attive fino al 24 aprile

Se in questi giorni siete alla ricerca di un nuovo smartphone, sarete felici di sapere che la nota compagnia ASUS sta promuovendo fino al 24 aprile delle interessanti offerte su alcuni dei propri prodotti di punta. Consultando il catalogo sul sito ufficiale dell’azienda, si possono infatti trovare Zenfone 8 e Zenfone 8 Flip ad un prezzo scontato, decisamente da tenere in considerazione per un eventuale acquisto.

Ecco le offerte ASUS smartphone fino al 24 aprile

Come abbiamo anticipato a inizio articolo, i prodotti per i quali ASUS ha riservato delle offerte speciali fino al 24 aprile sono gli smartphone Zenfone 8 e Zenfone 8 Flip. Per quanto riguarda il primo, esso sarà disponibile al prezzo di €619 (invece che di €699) per la configurazione da 8GB/128GB e €649 (invece di €749) per il modello 8GB/256GB. In omaggio con l’acquisto vi sarà poi uno ZenPower 10050 e verrà fornito anche un 30% di sconto su Screen Protector, Cover Rhinoshield e Travel Charger.

Lo Zenfone 8 Flip sarà acquistabile alla cifra di €699 invece che dei canonici €799, con un risparmio netto di ben €100. Come per quanto detto sopra, anche in questo caso sarà poi possibile usufruire di un 30% di sconto sull’eventuale acquisto di una Cover Rhinoshield o di un Travel Charger. Entrambi i modelli citati montano sistema operativo Android, e sono a tutti gli effetti di ottimi e recenti prodotti, in grado di accompagnarvi alla perfezione in pressoché ogni attività quotidiana (a proposito, non perdetevi i nostri consigli sulle app utili che non possono mancare nel vostro smartphone).

E voi cosa ne pensate? Approfitterete di qualcuna di queste interessanti occasioni?