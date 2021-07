Huawei Nova 8i: svelato ufficialmente

La multinazionale cinese ha da poco annunciato l’arrivo del nuovo Huawei Nova 8i, smartphone di fascia medio alta dotato di SoC Qualcomm Snapdragon 662 e fino ad 8GB di RAM

Il nuovo smartphone Huawei Nova 8i spicca per un design decisamente singolare per via della presenza, sul margine superiore sinistro del display, di un “notch a pillola” che ospita la fotocamera frontale da 16MP. Anche la parte posteriore del telefono è particolare dal momento che il comparto fotografico, il cui sensore principale è da 64MP, è racchiuso in un modulo circolare. Riguardo lo schermo, è un IPS LCD da 6,67″ FHD+ con cornici sottili e frequenza di aggiornamento del tocco di 180Hz.

Huawei Nova 8i: scheda tecnica

La dotazione hardware completa prevede:

Display: LCD IPS da 6,67″ FHD+ con frequenza di aggiornamento del tocco di 180Hz ;

da con frequenza di aggiornamento del tocco di ; CPU: SoC Snapdragon 662 Octa-core 2.0 GHz ;

; RAM: 6GB/8GB ;

; ROM: 128GB ;

; fotocamera posteriore: principale da 64MP , ottica f/1.9 +; Ultra grandangolare da 8MP , ottica f/2.4; Obbiettivo macro da 2MP , ottica f/2.4; lente profondità da 2MP , ottica f/2.4;

, ottica f/1.9 +; Ultra grandangolare da , ottica f/2.4; Obbiettivo macro da , ottica f/2.4; lente profondità da , ottica f/2.4; fotocamera anteriore: 16MP ;

; connettività: 4G LTE Dual-sim, 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz/5 GHz, BT 5.0, GPS assistito ;

; batteria: 4300mAh con supporto alla ricarica rapida a 66W ;

con supporto alla ricarica rapida a ; dimensioni: 161,85 x 74,7 x 8,58mm ;

; peso: 190g ;

; colori: Moonlight Silver, Interstellar Blue, Starry Black ;

; OS: Android 10 con EMUI 11 – senza i servizi di Google ;

; Prezzo versione da 8GB RAM/128GB ROM: ~265€

Huawei Nova 8i: analisi

Nonostante sarà disponibile in 2 configurazioni diverse, al momento si conosce il prezzo solo della variante con 8GB di memoria RAM a bordo. Lo schermo LCD IPS da 6,67″ con risoluzione FHD+ consentirà una appagante visione di contenuti video grazie ai colori intensi offerti da questa tipologia di pannello. Non essendo un OLED, però, non godrà dei neri “assoluti”. Il SoC Snapdragon 662 insieme ai 6GB ed oltre di memoria RAM garantiranno prestazioni solide in qualsiasi contesto d’uso, anche per quello videoludico (ovviamente con qualche compromesso nel caso di titoli particolarmente complessi). Il comparto fotografico si compone di 4 obiettivi e regalerà scatti di qualità grazie al sensore principale da 64MP.

Sotto il profilo della connettività non è presente il modem 5G. Va detto però che il supporto alle reti 4G LTE permetteranno comunque una navigazione web e un download/upload dei dati molto veloce. Parlando infine dell’autonomia, la batteria da 4300mAh assicurerà 1 giorno di funzionamento e, grazie alla ricarica rapida a 66W, potrà ricaricarsi completamente in soli 40 minuti circa. Nota importante: il sistema operativo che muoverà il device è Android 10 con EMUI 11, ma non supporterà i servizi di Google.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone medio gamma di Huawei? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.