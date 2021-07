yeedi k650: robot aspirapolvere in sconto su Amazon

Il robot aspirapolvere yeedi k650 è il protagonista di uno sconto su Amazon che vi permetterà di risparmiare fino a 60 euro sul prezzo originale

Questa potrebbe essere un’ottima occasione per portarsi a casa un nuovo robot aspirapolvere come yeedi k650. I moderni robot per le pulizia domestiche sono un valido aiuto grazie al rapido sviluppo di tecnologie sempre più intelligenti basate su LIDAR e SLAM. In questo modo i robot aspirapolvere possono muoversi in maniera intelligente, evitando gli ostacoli e senza tralasciare nessun angolo. Vediamo l’offerta di oggi.

yeedi k650: un robot entry-level

Il robot aspirapolvere k650 ha un sistema ottimizzato con una potenza di aspirazione fino a 2000 Pa, perfetto per pulire sia tappeti che pavimenti duri. Con 3 livelli regolabili, è tuttavia possibile soddisfare diverse esigenze Il design migliorato aiuta a ridurre il rumore (56 dB in modalità silenziosa) per non disturbarti quando lavori da casa. Questo robot aspirapolvere di yeedi ha una nuova spazzola in silicone anti-groviglio per eliminare il problema dei peli aggrovigliati che molti avranno incontrato se vivono con degli amici a quattro zampe.

Il robot yeedi k650 ha un’autonomia pulire di 130 minuti e si ricarica automaticamente. Si possono utilizzare delle linee di demarcazione, per essere certi che il robot pulisca solo le aree desiderate (disponibili nello yeedi store). I sensori smart impediscono urti o cadute. Inoltre con la app yeedi collegata tramite Wi-Fi, si possono impartire ordini al robot come ad esempio un cambio di percorso. Il robot aspirapolvere vanta anche il supporto per i comandi vocali tramite Amazon Alexa e Google Assistant.

L’offerta sarà attiva fino al 24 luglio e permetterà di ottenere un sconto di 50 euro dal prezzo di partenza di 199,99 euro, mettendo la spunta nell’apposito box. Inoltre grazie al nostro codice “BYVDWQME”, da inserire al momento dell’acquisto avrete a disposizione ulteriori 10 euro. Il prezzo finale sarà quindi di 139,99 euro. Dalla sezione offerte è tutto, continuate a seguirci!