Migliori smartphone cinesi da acquistare | Settembre 2021

La guida ai migliori smartphone cinesi sempre aggiornata e divisa per fasce di prezzo. Non sarà difficile trovare il best buy in base alle vostre necessità ed al vostro budget, dagli economici entry level ai più costosi top di gamma

Acquistare un nuovo smartphone può risultare più difficile del previsto, in particolar modo se l’oggetto dei vostri desideri è uno smartphone cinese. Se avete aperto questa guida, probabilmente avete subìto il fascino dovuto all’ampia diffusione ed all’ottimo rapporto qualità/prezzo dei dispositivi asiatici. Ecco a voi quindi i migliori smartphone cinesi in un’unica guida sempre aggiornata e divisa per fasce di prezzo.

Prima di proporvi la lista, vi regaliamo qualche consiglio da tenere bene a mente per poter effettuare il miglior acquisto possibile. Se non vi interessano i nostri consigli e volete visualizzare direttamente i prodotti scelti fra i migliori smartphone cinesi del momento, potete utilizzare l’elenco sottostante.

Vi ricordiamo infine che potete confrontare gli smartphone presenti in questa guida con la guida ai migliori smartphone da acquistare così da avere un quadro completo sul panorama mondiale degli smartphone. Fateci sapere nei commenti se abbiamo tralasciato qualche modello degno di nota.

Perché acquistare uno smartphone cinese? – Migliori smartphone cinesi

Negli ultimi anni gli smartphone cinesi hanno acquistato enormi consensi. Il merito è sicuramente da ricollegare all’incredibile capacità dei produttori asiatici di combinare prestazioni e design a prezzi decisamente competitivi. A nostro parere, acquistare uno dei migliori smartphone cinesi con una spesa tra i 150€ ed i 350€ può risultare un’ottima scelta per portarsi a casa validi dispositivi ad un prezzo più basso della concorrenza.

Dove acquistare uno smartphone cinese? – Migliori smartphone cinesi

Internet è la patria degli smartphone cinesi. Online sono presenti diversi store (su tutti GearBest, Amazon, GrossoShop) che hanno a disposizione tra i propri articoli svariati modelli di smartphone cinesi con garanzia tra i 12 ed i 24 mesi. In questi casi però è necessaria la massima attenzione per chi non è molto pratico di smartphone ed informatica in generale. La maggior parte di questi dispositivi, infatti, sono importati con un sistema operativo privo di lingua italiana e non compatibile con i servizi Google. Per i più esperti questo non sarà un problema, potendo installare ROM alternative senza troppa difficoltà. Per tutti gli altri è importante accertarsi che si tratti di versioni al 100% internazionali per non incappare in spiacevoli inconvenienti.

I migliori smartphone cinesi non sono disponibili solo online. Negli ultimi mesi, infatti, famosi brand come Meizu e Xiaomi sono approdati anche nelle catene fisiche di Mediaworld, Euronics diventando best buy per ogni target di utente. Per essere sicuri quindi di avere la miglior assistenza possibile, è consigliabile acquistare da Amazon o dalle catene fisiche, che siano top di gamma o no.

La banda 20 è importante? – Migliori smartphone cinesi

La banda 20 (800 MHz) è una banda di frequenza utilizzata dagli operatori telefonici italiani ed europei per la trasmissione della rete LTE. In realtà questa banda è utilizzata soprattutto dalla rete Wind, non potendo usufruire della banda 3 (1800MHz) per la ricezione a lunga distanza o negli spazi chiusi. In sintesi quindi, l’assenza della banda 20 inficia soprattutto l’utilizzo della rete Wind che si limiterà in molte situazioni ad una connessione in 3G. Per avere uno smartphone al massimo della sua efficienza ricettiva con ogni operatore, accertatevi che sia dotato di banda 20, cosa un po’ rara anche tra i migliori smartphone cinesi.

Migliori smartphone cinesi: la lista completa divisa per fasce di prezzo

Di seguito vi proponiamo la lista dei migliori smartphone cinesi presenti attualmente sul mercato, divisa in fasce di prezzo a partire da meno di 100€ fino ad oltre 500€.

MIGLIORI SMARTPHONE CINESI CON PREZZO INFERIORE AI 100 EURO

Xiaomi Redmi 7 32 GB, Eclipse Black Qualcomm Snapdragon 632 è dotato di 8 potenti nuclei Kryo 250 ad alta potenza

Xiaomi Redmi 7 è venduto ad un prezzo di poco più alto rispetto ai 100€ (comunque variabile a seconda delle offerte) ma resta sicuramente un punto di riferimento in questa fascia di prezzo. Merito inevitabilmente del processore Snapdragon 632, dei 3GB di RAM e dei 32GB di storage interno, dotazione tecnica che in genere appartiene a dispositivi ben più costosi. Presente anche una dual camera posteriore da 12MP+2MP. Esteticamente elegante ed al passo con i tempi.

Display: da 6,26 pollici HD+ (720 x 1.520 pixel, 19:9), vetro 2.5D e Gorilla Glass 5

da 6,26 pollici HD+ (720 x 1.520 pixel, 19:9), vetro 2.5D e Gorilla Glass 5 SoC: Qualcomm Snapdragon 632 octa-core @1,8GHz

Sistema Operativo: Sistema Operativo Android 9 Pie con MIUI 10

Qualcomm Snapdragon 632 octa-core @1,8GHz Sistema Operativo: Sistema Operativo Android 9 Pie con MIUI 10 RAM: 2 GB, 3 GB oppure 4 GB

2 GB, 3 GB oppure 4 GB Memoria interna: 16 GB, 32 GB o 64 GB memoria interna espandibile con MicroSD fino a 512 GB

16 GB, 32 GB o 64 GB memoria interna espandibile con MicroSD fino a 512 GB Fotocamera posteriore: sensore da 12 MP e un secondo sensore da 2 MP con Flash LED

sensore da 12 MP e un secondo sensore da 2 MP con Flash LED Fotocamera anteriore: da 8 MP

da 8 MP Connettività: Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS e GLONASS

Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS e GLONASS Batteria: 4.000 mAh

4.000 mAh Dimensioni: 158,73×75,58×8,47 mm

158,73×75,58×8,47 mm Peso: 180 grammi

Vernee Thor è uno dei migliori smartphone cinesi per dotazione hardware nella fascia di prezzo intorno ai 100€. Si presenta con una scocca unibody ed un display da 5” con risoluzione HD (720×1280). Il compito di gestire le operazioni è affidato al processore Mediatek MTK6753 (Octa-Core ad 1.3 GHz) abbinato a ben 3 GB di RAM. A concludere la scheda tecnica, uno storage interno da 16 GB espandibili, una camera posteriore da 13 Mpx, una anteriore da 5 Mpx ed una batteria da 2800 mAh.

CPU: Mediatek MTK6753 (Octa-Core ad 1.3 GHz)

Mediatek MTK6753 (Octa-Core ad 1.3 GHz) GPU: ARM Mali-T720 MP3

ARM Mali-T720 MP3 RAM: 3 GB

3 GB Fotocamera: posteriore da 13 Mpx con autofocus, flash LED – frontale 5 Mpx

posteriore da 13 Mpx con autofocus, flash LED – frontale 5 Mpx Schermo: 5 pollici, IPS LCD, 720 x 1280 pixel (HD), 294 ppi

5 pollici, IPS LCD, 720 x 1280 pixel (HD), 294 ppi Connettività: 4G LTE – Bluetooth 4.1 con A2DP/LE – Micro USB – WiFi 802.11 b/g/n – A-GPS/GLONASS/BeiDou

4G LTE – Bluetooth 4.1 con A2DP/LE – Micro USB – WiFi 802.11 b/g/n – A-GPS/GLONASS/BeiDou Sim Card: Micro

Micro Sensori: Accelerometro, Prossimità, Impronta digitale, Mic. Riduzione Rumore

Accelerometro, Prossimità, Impronta digitale, Mic. Riduzione Rumore Storage: 16 GB espandibile con microSD

16 GB espandibile con microSD Batteria: 2800 mAh

2800 mAh Sistema Operativo: Android 6.0 Marshmallow

Android 6.0 Marshmallow Dimensioni: 142 x 70.3 x 7.9 mm

MIGLIORI SMARTPHONE CINESI CON PREZZO INFERIORE AI 200 EURO

Xiaomi Mi A2 Lite è un BEST BUY assoluto nella sua categoria, merito delle ottime prestazioni dovute ad Android One (l’esperienza stock di Android), un ottimo hardware, una doppia camera e la presenza della banda 20. All’interno sono presenti: uno Snapdragon 625, 3 o 4 GB di RAM e 32 o 64 GB di memoria espandibili fino a 256 GB. Il display è un buona matrice da 5,84 pollici Full HD+ in formato 19:9 e vanta anche una dual camera da 12+5 Megapixel, accompagnata da una fotocamera anteriore da 5 megapixel. Buona anche la connettività grazie alla presenza della banda 20. BEST BUY!

Display: 5,84″ full HD+ (1.080 x 2.280 pixel) 19:9

5,84″ full HD+ (1.080 x 2.280 pixel) 19:9 Processore: Qualcomm Snapdragon 625 octa-core 2,0 GHz

Qualcomm Snapdragon 625 octa-core 2,0 GHz RAM: 3 GB o 4 GB

3 GB o 4 GB Storage interno: 32 GB o 64 GB espandibile fino a 256 GB (tramite microSD)

32 GB o 64 GB espandibile fino a 256 GB (tramite microSD) Fotocamera posteriore: dual camera 12 mpx (f/2.2, pixel da 1,25 μm) con PDAF + 5 mpx, modalità ritratto AI

dual camera 12 mpx (f/2.2, pixel da 1,25 μm) con PDAF + 5 mpx, modalità ritratto AI Fotocamera anteriore: 5 megapixel

5 megapixel Batteria: 4.000 mAh, rivestimento al grafene

4.000 mAh, rivestimento al grafene Sistema operativo: Android 8.1 (Android One)

Android 8.1 (Android One) Dimensioni: 151,1 x 71,5 x 8,36 mm

151,1 x 71,5 x 8,36 mm Peso: 170 g

170 g Connettività: Dual SIM indipendente (3 slot, microSD + dual SIM), Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, banda 20, GPS, AGPS, GLONASS, Beidou

Dual SIM indipendente (3 slot, microSD + dual SIM), Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, banda 20, GPS, AGPS, GLONASS, Beidou Colori: Nero, Blu, Oro

Xiaomi Redmi Note 7 è il vero smartphone da battere in questa categoria, campione assoluto per rapporto qualità-prezzo. Il cuore pulsante è composto da un processore Snapdragon 660, 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria interna espandibile. Il display è un FullHD+ 18:9 IPS da 6,3 pollici (1080×2340 pixel), sotto il quale è presente una batteria con capienza di ben 4000 mAh. Comparto fotografico molto interessante per la fascia di prezzo, composto da una dual camera da 48+5 Mpx sul retro e 13 Mpx sull’anteriore.

CPU: Qualcomm Snapdragon 660 Octa-Core a 2.2 GHz max

Qualcomm Snapdragon 660 Octa-Core a 2.2 GHz max GPU: Adreno 512

Adreno 512 RAM: 3 GB/4

3 GB/4 Fotocamera: posteriore: 48 Megapixel + 5 Megapixel F1.8/F2.4, Autofocus, stabilizzatore digitale, dual LED – frontale 13 Mpx

posteriore: 48 Megapixel + 5 Megapixel F1.8/F2.4, Autofocus, stabilizzatore digitale, dual LED – frontale 13 Mpx Schermo: 6.3 pollici Full HD+ (1080×2340), IPS LCD

6.3 pollici Full HD+ (1080×2340), IPS LCD Connettività: 4G LTE – Bluetooth 5.0 con A2DP/LE – Type-C 2.0 – 802.11 a/b/g/n/ac – A-GPS/GLONASS/BeiDou

4G LTE – Bluetooth 5.0 con A2DP/LE – Type-C 2.0 – 802.11 a/b/g/n/ac – A-GPS/GLONASS/BeiDou Sim Card: Nano

Nano Sensori: Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola, Mic Riduzione rumore, Impronta digitale

Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola, Mic Riduzione rumore, Impronta digitale Storage: 32/64 GB espandibile con microSD fino a 256 GB

32/64 GB espandibile con microSD fino a 256 GB Batteria: 4000 mAh

4000 mAh Sistema Operativo: Android 9 Pie MIUI 10

Android 9 Pie MIUI 10 Dimensioni: 159.21 x 75.21 x 8.1 mm

MIGLIORI SMARTPHONE CINESI CON PREZZO INFERIORE AI 300 EURO

Xiaomi Mi 9T è il best buy assoluto di categoria, lo smartphone da preferire a tutti gli altri se si ha un budget fino a 350€. Rientra in questa fascia di prezzo proprio perchè non mancano offerte che lo portano sotto i 300€. Processore Snapdragon 730, display AMOLED Full HD+, 6 GB di RAM e tripla camera posteriore da 48+13+8 MP al servizio di un design moderno, curato e d’impatto, grazie anche alla presenza della camera anteriore pop-up. Sicuramente uno dei migliori per rapporto qualità-performance/prezzo. In questo primo periodo di vendite difficilissimo da trovare, sta andando letteralmente a ruba! Il migliore tra i migliori smartphone cinesi nella fascia media.

CPU: Qualcomm Snapdragon 730

Qualcomm Snapdragon 730 GPU: Adreno 618

Adreno 618 RAM: 6 GB LPDDR4x

6 GB LPDDR4x Fotocamera: posteriore: 48+13+8 Mpx up to 4k 30 fps- frontale pop-up 20 Mpx

posteriore: 48+13+8 Mpx up to 4k 30 fps- frontale pop-up 20 Mpx Schermo: 6,39 pollici Full HD+ (1080×2340) AMOLED a 600 nits, 403 ppi

6,39 pollici Full HD+ (1080×2340) AMOLED a 600 nits, 403 ppi Connettività: 4G LTE – Bluetooth 5.0 – Type-C 2.0 – 802.11 ac/a/b/g/n – A-GPS/GLONASS – NFC

4G LTE – Bluetooth 5.0 – Type-C 2.0 – 802.11 ac/a/b/g/n – A-GPS/GLONASS – NFC Sim Card: Nano

Nano Sensori: Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola, Mic Riduzione rumore, Impronta digitale

Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola, Mic Riduzione rumore, Impronta digitale Storage: 64/128 GB UFS 2.1

64/128 GB UFS 2.1 Batteria: 4000 mAh

4000 mAh Sistema Operativo: Android 9 Pie con EMUI

Android 9 Pie con EMUI Dimensioni: 156,7 x 75,3 x 8,8 mm, 191 g

Nubia Z17 Lite è un terminale con design raffinato composto da un corpo in metallo unibody, creato per essere allo stesso tempo leggero e forte. Nubia Z17 Lite include una CPU Qualcomm Snapdragon 653, in grado di funzionare ad una frequenza di 1,95 GHz e accoppiato da una scheda grafica Adreno 510, oltre a 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Il display è un pannello da 5,5″ con risoluzione FullHD (1080×1920). Presente una spettacolare doppia fotocamera posteriore 13 + 13 Megapixel ed una camera frontale da 16 Mpx.

CPU: Qualcomm Snapdragon 625 Octa-Core

Qualcomm Snapdragon 625 Octa-Core GPU: Adreno 510

Adreno 510 RAM: 6 GB

6 GB Fotocamera: posteriore 13 Megapixel + 13 Megapixel F2.2, Autofocus, stabilizzatore digitale, dual LED – frontale 16 Mpx

posteriore 13 Megapixel + 13 Megapixel F2.2, Autofocus, stabilizzatore digitale, dual LED – frontale 16 Mpx Schermo: 5.5 pollici Full HD (1080×1920), IPS LCD

5.5 pollici Full HD (1080×1920), IPS LCD Connettività: 4G LTE – Bluetooth 4.2 con A2DP/LE – USB Type-C 2.0 – 802.11 a/b/g/n/ac – A-GPS

4G LTE – Bluetooth 4.2 con A2DP/LE – USB Type-C 2.0 – 802.11 a/b/g/n/ac – A-GPS Sim Card: Nano

Nano Sensori: Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola, Mic Riduzione rumore, Impronta digitale

Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola, Mic Riduzione rumore, Impronta digitale Storage: 64 GB espandibile con microSD fino a 256 GB

64 GB espandibile con microSD fino a 256 GB Batteria: 3200 mAh

3200 mAh Sistema Operativo: Android 7.1 Nubia UI 5.0 Nougat

Android 7.1 Nubia UI 5.0 Nougat Dimensioni: 153 x 72.6 x 7.6 mm

MIGLIORI SMARTPHONE CINESI CON PREZZO INFERIORE AI 400 EURO

POCOPHONE F1 è lo smartphone più chiacchierato del momento, un top di gamma al prezzo di un medio gamma. Il nuovo sub-brand di Xiaomi è riuscito ad inserire all’interno di uno smartphone dal prezzo di fascia media il miglior hardware in circolazione, al livello dei top gamma più costosi e blasonati. Snapdragon 845, 6 o 8 GB di RAM, 64/128/256 GB di storage, batteria da ben 4000 mAh e doppia camera al posteriore. Il tutto gestito da una MIUI personalizzata e snellita con l’obiettivo di candidarsi come smartphone più veloce del mercato. Sul frontale è presente un display Full HD+ da 6,18″ e notch ed il posteriore è caratterizzato da una back cover in policarbonato.

CPU: Qualcomm Snapdragon 845 Octa-Core fino a 2.8 GHz

Qualcomm Snapdragon 845 Octa-Core fino a 2.8 GHz GPU: Adreno 630

Adreno 630 RAM: 6 GB/8 GB LPDDR4X

6 GB/8 GB LPDDR4X Fotocamera: posteriore dual 12+5 Megapixel Sony IMX363 f1.9 – frontale 20 Mpx f2.0

posteriore dual 12+5 Megapixel Sony IMX363 f1.9 – frontale 20 Mpx f2.0 Schermo: 6.18″ Full HD+ (1080×2246), IPS LCD

6.18″ Full HD+ (1080×2246), IPS LCD Connettività: Bluetooth 5.0 con A2DP/LE/aptX – USB Type-C 2.0 – 802.11 a/b/g/n/ac – A-GPS/GLONASS/BeiDou

Bluetooth 5.0 con A2DP/LE/aptX – USB Type-C 2.0 – 802.11 a/b/g/n/ac – A-GPS/GLONASS/BeiDou Sim Card: Nano

Nano Sensori: Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola, Mic Riduzione rumore, Impronta digitale

Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola, Mic Riduzione rumore, Impronta digitale Storage: 64/128/256 GB espandibile con microSD fino a 256 GB

64/128/256 GB espandibile con microSD fino a 256 GB Batteria: 4000 mAh

4000 mAh Sistema Operativo: Android 8.1 MIUI v9.6 Oreo

Android 8.1 MIUI v9.6 Oreo Dimensioni: 155.5 x 75.2 x 8.8 mm

Meizu PRO 7 è dotato di un processore Helio P25 con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Il display è un Super AMOLED da 5.2 pollici in FullHD (1080×1920). Nonostante il pannello sia davvero bello da vedere, non è la cosa che risalta di più in questo smartphone. Infatti nel posteriore è presente un ulteriore display Super AMOLED da 1.9 pollici per scattare ottimi selfie, cambiare canzone velocemente, controllare notifiche e messaggi senza sbloccare lo smartphone. A concludere l’ottima scheda tecnica ci pensano una dual camera posteriore da 12 Mpx ed una camera anteriore da 16 Mpx.

CPU: MediaTek Helio P25 Octa Core

MediaTek Helio P25 Octa Core GPU: Mali-T880 MP2

Mali-T880 MP2 RAM: 4 GB

4 GB Fotocamera: posteriore 12 Megapixel + 12 Megapixel F2, Autofocus, stabilizzatore digitale, dual LED – frontale 16 Mpx

posteriore 12 Megapixel + 12 Megapixel F2, Autofocus, stabilizzatore digitale, dual LED – frontale 16 Mpx Schermo: Super AMOLED da 5.2 pollici, FullHD (1080×1920)

Super AMOLED da 5.2 pollici, FullHD (1080×1920) Connettività: 4G LTE – Bluetooth 4.2 con A2DP/LE – USB Type-C 3.1 – 802.11 a/b/g/n – A-GPS/GLONASS

4G LTE – Bluetooth 4.2 con A2DP/LE – USB Type-C 3.1 – 802.11 a/b/g/n – A-GPS/GLONASS Sim Card: Nano

Nano Sensori: Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola, Mic Riduzione rumore, Impronta digitale

Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola, Mic Riduzione rumore, Impronta digitale Storage: 64 GB

64 GB Batteria: 3000 mAh

3000 mAh Sistema Operativo: Android 7.0 Flyme 6.0 Nougat

Android 7.0 Flyme 6.0 Nougat Dimensioni: 147.62 x 70.72 x 7.3 mm

Lo Xiaomi Mi Mix 2S è la diretta evoluzione del Mi Mix di seconda generazione, erede del Mi Mix, primo smartphone borderless in esclusiva mondiale. Dotato di un display da 5,99 pollici 18:9 in Full HD+, il SoC Snapdragon 845, 6 GB di RAM e 64/128/256 GB di memoria interna. Da preferire rispetto al fratello Mi Mix 2 per l’aggiornamento del processore e del comparto fotografico che vanta sul retro una dual camera da 12+12 megapixel con stabilizzazione ottica, mentre all’anteriore trova conferma un sensore da 5 megapixel. La batteria è da 3400 mAh. Innegabilmente uno degli smartphone più belli al mondo, esente dal tanto discusso fenomeno notch.

CPU: Qualcomm Snapdragon 845 Octa Core

Qualcomm Snapdragon 845 Octa Core GPU: Adreno 630

Adreno 630 RAM: 6 GB

6 GB Fotocamera: posteriore 12+12 Megapixel, Autofocus, stabilizzatore ottico, dual LED – frontale 5 Mpx

posteriore 12+12 Megapixel, Autofocus, stabilizzatore ottico, dual LED – frontale 5 Mpx Schermo: 5.99″ Full HD+ (1080×2160), IPS LCD

5.99″ Full HD+ (1080×2160), IPS LCD Connettività: 4G LTE – Bluetooth 5.0 con A2DP/LE – USB Type-C 2.0 – 802.11 a/b/g/n/ac – A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo

4G LTE – Bluetooth 5.0 con A2DP/LE – USB Type-C 2.0 – 802.11 a/b/g/n/ac – A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo Sim Card: Nano

Nano Sensori: Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola, Mic Riduzione rumore, Impronta digitale

Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola, Mic Riduzione rumore, Impronta digitale Storage: 64/128 GB

64/128 GB Batteria: 3400 mAh

3400 mAh Sistema Operativo: Android 8.0 MIUI v9 Oreo

Android 8.0 MIUI v9 Oreo Dimensioni: 150.8 x 74.9 x 8.1 mm

Xiaomi Mi 8 è uno dei migliori smartphone cinesi della scorsa generazione. Il merito va alla scheda tecnica di altissimo livello composta dal processore Snapdragon 845, 6GB di RAM, un display FullHD da 6,21” e ben 256 GB di memoria interna non espandibile. Il comparto fotografico è caratterizzato da una dual camera da 12+12 Mpx ed una camera anteriore da 20 Mpx.

CPU: Qualcomm Snapdragon 845 Octa Core

Qualcomm Snapdragon 845 Octa Core GPU: Adreno 630

Adreno 630 RAM: 6 GB

6 GB Fotocamera: posteriore 12+12 Megapixel F 1.8+F 2.4, Autofocus, stabilizzatore ottico, dual LED – frontale 20 Mpx F2

posteriore 12+12 Megapixel F 1.8+F 2.4, Autofocus, stabilizzatore ottico, dual LED – frontale 20 Mpx F2 Schermo: 6,21″ FullHD+ (1080 x 2248), SuperAMOLED

6,21″ FullHD+ (1080 x 2248), SuperAMOLED Connettività: 4G LTE – Bluetooth 5.0 con A2DP/LE – USB Type-C 2.0 – 802.11 a/b/g/n/ac – A-GPS/GLONASS/BeiDou

4G LTE – Bluetooth 5.0 con A2DP/LE – USB Type-C 2.0 – 802.11 a/b/g/n/ac – A-GPS/GLONASS/BeiDou Sim Card: Nano

Nano Sensori: Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola, Mic Riduzione rumore, Impronta digitale, Barometro

Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola, Mic Riduzione rumore, Impronta digitale, Barometro Storage: 256 GB

256 GB Batteria: 3400 mAh

3400 mAh Sistema Operativo: Android 8.1 MIUI v10 Oreo

Android 8.1 MIUI v10 Oreo Dimensioni: 154.9 x 74.8 x 7.6 mm

MIGLIORI SMARTPHONE CINESI CON PREZZO INFERIORE AI 500 EURO

Xiaomi Mi 9 è uno dei migliori smartphone cinesi più potenti del momento, top di gamma di Xioami. Scheda tecnica da vero top di gamma, caratterizzata dal processore Snapdragon 855, 6GB di RAM, un display FullHD AMOLED da 6,39” e ben 128 GB di memoria interna non espandibile. Il comparto fotografico è caratterizzato da una tripla camera da 48+16+12 Mpx ed una camera anteriore da 20 Mpx. Sicuramente uno dei più affidabili smartphone cinesi, in grado di seguire le ultime mode con un notch a goccia, display AMOLED e di proporre prestazioni da vero top ad un prezzo altamente competitivo. IL TOP TRA I TOP, BEST BUY.

CPU: Qualcomm Snapdragon 855 Octa Core

Qualcomm Snapdragon 855 Octa Core GPU: Adreno 640

Adreno 640 RAM: 6 GB

6 GB Fotocamera: posteriore 48+16+12 Megapixel F 1.75+F 2.2+F2.2, Autofocus, stabilizzatore digitale, dual LED – frontale 20 Mpx F2

posteriore 48+16+12 Megapixel F 1.75+F 2.2+F2.2, Autofocus, stabilizzatore digitale, dual LED – frontale 20 Mpx F2 Schermo: 6,39″ FullHD+ (1080 x 2340), AMOLED

6,39″ FullHD+ (1080 x 2340), AMOLED Connettività: 4G LTE – Bluetooth 5.0 con A2DP/LE/aptX – USB Type-C 2.0 – 802.11 a/b/g/n/ac – A-GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS

4G LTE – Bluetooth 5.0 con A2DP/LE/aptX – USB Type-C 2.0 – 802.11 a/b/g/n/ac – A-GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS Sim Card: Nano

Nano Sensori: Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola, Mic Riduzione rumore, Impronta digitale, Barometro

Accelerometro, Prossimità, Giroscopio, Bussola, Mic Riduzione rumore, Impronta digitale, Barometro Storage: 128 GB

128 GB Batteria: 3300 mAh

3300 mAh Sistema Operativo: Android 9 MIUI 10 Pie

Android 9 MIUI 10 Pie Dimensioni: 157.5 x 74.67 x 7.61 mm

Appuntamento al prossimo mese!

Ci sono moltissimi altri brand in via di sviluppo ed in grado di produrre dispositivi decisamente interessanti (Elephone, Leagoo..) ma abbiamo deciso, per ora, di non inserirli nella guida ai migliori smartphone cinesi proprio perchè presentano ancora delle criticità che non permettono di competere con aziende ormai affermate come Xiaomi, Meizu e Nubia. D’altra parte, smartphone come Huawei, Honor, OnePlus, nonostante la loro natura asiatica, hanno ormai acquisito il diritto di figurare nella nostra guida ai migliori smartphone da acquistare proprio grazie al successo mondiale che stanno avendo.

Vista la spinta economica, non è difficile assistere al lancio di nuovi prodotti in molteplici periodi dell’anno. Vi consigliamo dunque di tenere sempre sotto controllo la nostra lista ai migliori smartphone cinesi, che verrà aggiornata ogni mese tenendo conto delle ultime proposte del mercato.