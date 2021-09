Migliori app passatempo per Android | Settembre 2021

Un piccolo elenco di alcune delle migliori app passatempo disponibili per Android: Giochi, Utility, Musica e altro

Lo smartphone è diventato ormai più che un telefono, è il centro nevralgico su più fronti: lavorativo, sportivo, social, svago e familiare. Negli store è possibile trovare qualsiasi applicazione volta ad agevolare i nostri modi di fare quotidiani: c’è chi usa utility per velocizzare o migliorare il proprio modo di lavorare, chi usa app per fitness e registra ogni giorno chilometri e calorie bruciate durante l’orario di palestra, chi lo usa come lettore musicale, chi per andare a spulciare nei profili sociali degli amici o chi per condividere con la propria famiglia attimi speciali.

Il mondo mobile è in continuo sviluppo ed offre sempre il massimo per renderci la vita il meno complicata possibile: particolare attenzione va data al settore passatempo. Molti usano il proprio smartphone come piccola console portatile o per svagarsi per qualche ora, in questo articolo illustreremo le migliori app passatempo per Android volte a questo scopo.

Le migliori app passatempo per Android: Giochi, Utility, Musica e altro

Se siete appassionati di gaming leggero, probabilmente non potrete non conoscere Clash Royale: un gioco di battling card che attraverso l’uso di un mazzo di 8 carte di vario tipo permette di sfidare milioni di giocatori online affrontando anche tornei. Le gemme sono le migliori risorse del gioco e permettono di sbloccare innumerevoli funzionalità: segui i migliori trucchi su Clash Royale per ottenere il massimo da questo formidabile game!

Sempre nel settore giochi, possiamo citare Candy Crush Saga, un gioco essenzialmente più semplice di Clash Royale ma proprio perché richiede meno impegno è spesso apprezzato da giocatori sopra i 40 anni. Lo scopo del gioco è sbloccare bonus seguendo tris o speciali combinazioni di oggetti messi a disposizione nello schema di gioco.

Migliori app passatempo per Android: non solo giocare!

Chi ha detto che per svago si intende solo giochi? Spotify è l’app per eccellenza per ascoltare musica in streaming completamente gratis: puoi accedere agli album dei tuoi artisti preferiti, playlist di amici o di dj famosi o scoprire in tempo reale le classifiche di vendita delle tracce audio nel mondo.

Durante i momenti di pausa piace spettegolare un po, quindi perché non dare un occhio alla bacheca di Instagram, Facebook o Snapchat? Fra le migliori app passatempo per Android, questi sono i social network più famosi: il primo è legato prettamente a scatti fotografici, il secondo più per post e e link e l’ultimo legato a dirette con condivisione video. Per iscriversi è sufficiente scaricare l’omonima app dal Play Store e provvedere a seguire gli step richiesti.

Altro discorso è la questione Netflix: un servizio/app che permette la visione illimitata di telefilm, film e sitcom famosi. Sbarcato da poco in Italia permette di accedere col proprio abbonamento da qualsiasi dispositivo in possesso e godere di ottima qualità video e audio, fai attenzione però: la banda internet richiesta è elevata da mobile potrebbe essere un problema per la tua tariffa mensile!

La lista delle migliori app passatempo per Android

Dopo un’infarinatura generale, scopriamo quali sono le migliori app da scaricare in questo momento per ammazzare il tempo con il proprio smartphone o tablet.

Streaming Film e Serie TV

Netflix

Amazon Prime Video

Disney Plus

Mediaset Play

Rai Play

Streaming musica

Spotify

Deezer

Amazon Music

Tidal

Social Network

Facebook

Instagram

WhatsApp

Telegram

Snapchat

TikTok

Tinder

LOVOO

Migliori giochi

Candy Crush

Clash Royale

Clash of Clans

Pokémon GO

Hearthstone: Heroes of Warcraft

Fallout Shelter

Asphalt 9

Buon divertimento!

Per questa guida alle migliori app passatempo per Android è tutto! Date un’occhiata anche alla nostra guida ai migliori smartphone.