Tencologia e conoscenza? Scopri la proposta editoriale di nearfuture.news

L’online è diventata una fonte di informazione: le persone googlano ogni giorno in cerca di news, approfondimenti, ricerche e molto altro ancora

Se molti utilizzano i social come fonte di informazione, noi dobbiamo dirvi che state sbagliando: i social network sono ottimi strumenti per restare in contatto, per fare marketing o magari anche per vedere video e qualche news di testata ufficiale ma in realtà le vere fonti di approfondimento sono le testate registrate che mettono a disposizione contenuti approfonditi, verificati e verticalizzati. Diffidate da blog e siti web non verificati, non attendibili o che non verificano le fonti: potreste incorrere facilmente in fake news.

Il desiderio di portare online informazione corretta, approfondita e fatta in modo puntuale e preciso ha spinto l’agenzia digitale Usb srl ad aprire nearfuture.news, un sito web verticalizzato su tecnologia e conoscenza. Volete iniziare ad approfondire tematiche tech? Volete scoprire tutto ciò che c’è da sapere su intelligenza artificiale, assistenti vocali e molto altro ancora? Iniziate a seguire il progetto editoriale tecnologico voluto da Usb srl, agenzia digitale che opera sul territorio di Napoli, Roma e Milano andando a supportare aziende nella creazione di siti web, e-commerce e portali iniziando a muovere i primi passi nel mondo del marketing digitale.

Intelligienza artificiale nella quotidianità: Usb srl svela tutto su nearfuture.news

Oggi l’intelligenza artificiale è presente in molti aspetti della nostra vita quotidiana e stiamo appena iniziando a comprendere le implicazioni di questa nuova tecnologia. Che cosa significa per noi l’IA? Può davvero semplificare la nostra vita quotidiana? Assistenti AI come Siri, Alexa, Google Assistant e Cortana hanno cambiato il modo in cui interagiamo con i dispositivi. Non è più necessario digitare termini di ricerca o usare il mouse per trovare ciò che cerchiamo; ora possiamo semplicemente parlare con i nostri dispositivi e ottenere le informazioni o i servizi di cui abbiamo bisogno. Ma questi assistenti virtuali ad attivazione vocale sono diventati molto di più; possono aiutarvi a fare i compiti o addirittura imparare a conoscervi, in modo da sapere quali sono le vostre cose preferite e suggerirvi le gemme nascoste della vostra città.

Come funziona l’intelligenza artificiale?

L’intelligenza artificiale è un termine ampio che descrive molti concetti diversi, ma tutti condividono lo stesso concetto di base: i computer sono in grado di fare cose che normalmente richiedono l’intelligenza umana quando li progettiamo in modo che possano utilizzare quella funzionalità. Il concetto di base di tutta l’IA è che i computer sono in grado di fare cose che normalmente richiedono l’intelligenza umana quando li progettiamo in modo da permettere loro di utilizzare quella funzionalità. Le specificità dell’IA dipendono dal sottocampo.

Ad esempio, l’apprendimento automatico si concentra sull’idea che i computer possano imparare dall’esperienza. Se vogliamo che un computer esegua un compito, come riconoscere immagini di gatti, lo programmiamo con istruzioni su come eseguirlo. Ma se vogliamo che impari cose nuove, dobbiamo riprogrammarlo ogni volta. L’intelligenza artificiale ci permette di aggirare questa limitazione. Se vogliamo che un computer riconosca le immagini di gatti, non dobbiamo programmarlo con le istruzioni per farlo ogni volta che arriva una nuova immagine. Possiamo invece insegnargli a riconoscere i gatti e poi lasciarlo esercitare.

Tecnologia per case intelligenti: È davvero AI?

Le case intelligenti sono un ottimo esempio di come l’IA possa essere utilizzata per semplificare le attività quotidiane. Utilizzano l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per riconoscere e rispondere alle vostre esigenze.

È possibile utilizzarle per controllare le luci, la temperatura e gli elettrodomestici della casa. Molti pensano che l’intelligenza artificiale sia presente solo nelle case intelligenti, ma in realtà è molto di più. L’IA viene utilizzata per risolvere molti problemi diversi, tra cui i trasporti, l’assistenza sanitaria e persino gli appuntamenti. Esistono molti elettrodomestici che utilizzano l’intelligenza artificiale per semplificare la vita dell’utente.

Ad esempio, è possibile utilizzare un purificatore d’aria che pulisce l’aria e regola la temperatura della stanza. I frigoriferi intelligenti possono modificare le loro impostazioni in base alle esigenze dell’utente e i fornelli intelligenti possono regolare la temperatura e le impostazioni in base a ciò che si sta cucinando.