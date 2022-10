Mario Kart 8 Deluxe: guida a piste e tracciati (parte 11, Trofeo Crossing)

Preparatevi a nuovi orizzonti: l’undicesima puntata della nostra guida alle piste di Mario Kart 8 Deluxe offre quattro appetitosi tracciati

I crossover, in queste ultime puntate della prima metà della nostra guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe, sembrano davvero non finire mai. A vestire il velo bianco in questo matrimonio sarà una serie che con l’azione ha davvero ben poco da spartire. Oggi, così come nella puntata scorsa, nel Trofeo Crossing vedremo due circuiti presi di peso dai capitoli passati ed altrettante sfiziose novità. Passeremo in rassegna GCN Baby Park, GBA Terra del Formaggio, il Boscodromo e, per finire, un circuito noto semplicemente come Animal Crossing. Siamo quasi al capolinea per quanto riguarda l’originale su Wii U: diamoci una mossa!

GCN Baby Park

Il parco giochi più delirante della serie ha anticipato una delle piste viste due puntate fa nella nostra grande guida ai tracciati di Mario Kart 8 Deluxe. Come il Circuito di Yoshi e la primissima Pista Arcobaleno, anche per GCN Baby Park non è certo il primo ritorno da percorso “veterano”. E noi, dal canto nostro, non siamo certo qui per lamentarci.

Due rettilinei corti, due curve. Cinque giri. Puro caos. Valutazione: Serve altro? Là dove Arena Excitebike ha proposto un approccio meglio distribuito a questo tipo di level design, la semplicità di questa pista l’ha resa immortale proprio per la sua capacità di replicare la follia della modalità battaglia durante una gara. Bacio accademico. 10/10.

GBA Terra del Formaggio – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Dopo (presumiamo) qualche scappellotto da parte dei fan, Nintendo deve essersi accorta che il favoritismo verso gli altri episodi della serie a discapito di Super Circuit (sviluppato da Intelligent Systems, autori di Paper Mario e Fire Emblem) iniziava a mancare di senso. Dopo GBA Circuito di Mario, dunque, era ora di tornare alla piatta pazzia del Mario Kart più bistrattato di sempre. E dopo un episodio (Mario Kart 7) con una sola pista proveniente dal Game Boy Advance, con GBA Terra del Formaggio la musica ha iniziato a cambiare. E meno male, aggiungeremmo!

Dopo la prima curva, abbiamo modo di constatare quanto la Grande N abbia voluto prendere la situazione di petto: no, le piste provenienti da Super Circuit ora non sono più “solo” bidimensionali. Attenti alla seconda curva: chi ha un fungo la può tagliare. Il lungo tornante verso sinistra finirà per catapultarvi verso una sezione antigravità, che dopo un tornante a destra vi condurrà in planata fino alla sezione conclusiva. Non ci sono più gli Squittix come nemici; ora sono i Categnacci a darvi del filo da torcere. Agiscono come le Piante Piranha, ma fanno decisamente più male. Dopo il tornante a sinistra, noterete una rampa per le planate sullo sterrato a destra: con un fungo potrebbe portarvi in tutta tranquillità quasi fino al traguardo. Il secondo e ultimo Categnaccio sulla penultima curva potrebbe distrarvi dalla seconda rampa sullo sterrato, stavolta situata a sinistra rispetto al tracciato principale. Le due rampe che precedono il traguardo possono esservi preziose, se sapete fare le acrobazie. Valutazione: Vedere un po’ di verve reinterpretativa con le ambientazioni di Super Circuit è una vera boccata d’aria fresca. Era ora che la Grande N si accorgesse della miniera d’oro su cui aveva poggiato le terga dal 2001, e non c’è modo migliore di iniziare se non con una delle piste più pittoresche ideate da Intelligent Systems. 8,5/10.

Boscodromo – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

I Toad e i Tipi Timidi hanno fondato un villaggio in stile Tolkien tra i boschi. E chi l’avrebbe detto? Noi no di certo, ma siamo comunque felici di poter sfrecciare tra le varie insidie del Boscodromo.

Il traguardo si trova nel bel mezzo di una sezione antigravità, per la precisione sul tronco del gigantesco albero che compone la pista. Dopo la prima curva dovrete scegliere quale strada battere: a sinistra ce n’è una più larga ma leggermente più lunga, mentre alla seconda troverete un percorso più stretto. Il tutto, naturalmente, senza guard-rail. Il tornante che segue la biforcazione è molto più largo e accogliente, ma dopo questa quiete la tempesta non tarda ad arrivare. Una planata vi condurrà infatti allo scivolo acquatico appena prima dell’ultimo stagno. Sfruttate a dovere i due salti sullo scivolo con le acrobazie, se potete. Lo stagno offre delle pedane turbo su quasi ogni foglia, ma il vero boost ve lo daranno i funghi, se ne avete. L’ultima curva concede infatti un taglio rischioso ma molto generoso, naturalmente per chi è provvisto di power-up. Valutazione: Una gradita sorpresa, ricca di sfide con finale al cardiopalma ogni volta che la si affronta in multiplayer. O anche contro la CPU, perché no? 9/10.

Animal Crossing

La città di Tom Nook e compagnia, per questa comparsata crossover, anziché optare per pseudonimi come Smash Village o Campagna e Città, si presenta semplicemente come Animal Crossing. Il layout può variare in base alla stagione dell’anno, che viene scelta casualmente ogniqualvolta si inizia una gara su questo tracciato.

Le prime due curve presentano opportunità di taglio per chi è dotato di funghi, ma nulla di scandaloso. Dopo la terza curva, la planata va sfruttata a dovere: i cubi oggetto sono tutti sospesi in aria. Le rampe sulla discesa offrono opportunità per acrobazie, ma la curva a sinistra sul lungomare va tenuta d’occhio: se avete funghi, questo taglio è ben più generoso. La svolta a sinistra che segue il rettilineo conduce a una salita, seguita da un ponte e una rampa verso l’ultima curva. State attenti all’eventuale emersione di Mr. Resetti dal sottosuolo, e se avete funghi è qui che li dovete usare: il taglio migliore infatti è appena prima del traguardo. Valutazione: Per essere una delle presunte sfide aggiuntive degli originali pacchetti DLC, questa pista offre una difficoltà appropriatamente ridotta. Tuttavia, in fatto di crossover, forse è il circuito meno ambizioso del gioco. Si parla comunque di una buona pista, ma nulla di eccelso. 7/10.

