Data model: come migrare da Google Analytics 3 alla versione 4

GA4 è la nuova versione di Google Analytics, che sostituisce Universal Analytics 3. Il servizio è gratuito e consente di raccogliere dati quantitativi e qualitativi per analizzare le statistiche dei visitatori del proprio sito web. Grazie ad Analytics è possibile ottimizzare la propria presenza online, raggiungere gli obiettivi di marketing e migliorare il tasso di conversione.

Universal Analytics 3 lascerà ufficialmente il posto a GA4 a partire da luglio 2023. Il nuovo modello di monitoraggio delle statistiche web è già disponibile. E’ fortemente raccomandato migrare alla nuova versione di Google Analytics il prima possibile. Il principale rischio legato alla mancata migrazione è la perdita di dati statistici, dal momento che lo storico delle informazioni presenti in Universal Analytics 3 sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato dopo il passaggio a GA4.

Prepararsi alla migrazione

Prima di prepararsi alla migrazione e scoprire come passare da Analytics 3 a 4 in modo consapevole, è necessario comprendere il funzionamento dei rispettivi Data Model.

Il Data Model di Analytics 3: session centric

Universal Analytics utilizza un modello di dati session centric (basato sulle sessioni) per tracciare le interazioni degli utenti sul sito web. All’interno di una sessione, vengono registrate informazioni sul comportamento degli utenti, come gli acquisti e le visualizzazioni di pagina. Per ottenere informazioni dettagliate sulle azioni degli utenti durante una sessione, è necessario implementare degli eventi di tracciamento aggiuntivi.

Il Data Model di Analytics 4: event-centric

GA4 utilizza un modello di dati event-centric che consente di catturare qualsiasi interazione degli utenti sul sito web sotto forma di evento, registrando informazioni dettagliate sul comportamento degli utenti come, ad esempio, il titolo della pagina visitata o il valore economico di un acquisto.

A differenza del modello session-centric di GA3, in cui è possibile tracciare solo un numero limitato di azioni all’interno di una sessione, GA4 consente di raccogliere un maggior numero di eventi di tracciamento e di personalizzarli in base ai propri obiettivi di business. Utilizzando GA4, è possibile ottenere report dettagliati sulle azioni compiute dagli utenti, consentendo di prendere decisioni di marketing più consapevoli.

Meglio affidarsi a un professionista o procedere a una migrazione “fai da te”?

Difficile trovare una risposta “universale” a questa domanda, di certo per le aziende che reputano il canale web importante per il proprio business, il consiglio è affidare la migrazione a un consulente esperto e consapevole delle criticità che il passaggio al nuovo GA4 comporta. Non impostare correttamente Google Analytics può avere conseguenze negative per il sito web e più ingenerale per il business online. Se la configurazione di Google Analytics non è corretta, le informazioni raccolte potrebbero essere incomplete o addirittura errate, rendendo impossibile effettuare analisi affidabili sulla performance del sito e sugli investimenti in campagne marketing.

