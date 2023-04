GEEKOM AS6 e AS5: Asus e GEEKOM insieme con APU AMD

Si tratta di una grande rivoluzione per il produttore di mini PC. Grazie alla partnership con Asus, arrivano i GEEKOM AS6 e AS5 dotati delle potenti APU AMD. Vediamo i dettagli

I mini PC sono computer portatili estremamente versatili e potenti, che possono essere utilizzati per una vasta gamma di scopi diversi. Quelli di GEEKOM sono molto compatti e possono essere trasportati facilmente in uno zaino o addirittura in tasca della giacca. Fino ad oggi l’utilizzo principale era stato quello di navigazione web, fruizione di contenuti multimediali, software office. Ma con la nuova generazione di mini PC dotati di APU AMD anche il gaming e l’editing video saranno alla portata di queste macchine. Vediamo insieme i nuovi GEEKOM AS6 e AS5.

GEEKOM AS6 e AS5: con Asus e AMD la nuova generazione di mini PC

I nuovi mini PC di GEEKMON rispettano la tradizione del brand con dimensioni compatte, anche se leggermente più sovrappeso rispetto a quanto siamo abituati. Parliamo di 120 x 130 x 58 mm comunque, non si tratta certo di un volume esagerato (meno di un litro). La costruzione è di prima qualità, con uno chassis in metallo.

All’esterno i due modelli appaiono quasi identici, ma all’interno abbiamo due configurazioni molto diverse. GEEKOM AS6 è il top di gamma con un processori Ryzen 9 6900HX o Ryzen 7 6800H e una GPU integrata Radeon Graphics 680M. Questa iGPU è basata sull’architettura RDNA2 e si dice abbia una potenza tale da arrivare alla pari con Playstation 4 e far girare giochi come God of War, Horizon Zero Dawn e Final Fantasy XV a 1080p30. Si tratta in effetti delle più potenti APU attualmente sul mercato. Ricordiamo anche che Playstation 5 è basata su una APU AMD. Inoltre potremo avere fino a 64 GB di memoria RAM e fino a 2T di disco SSD. Il modello GEEKOM AS5 invece monterà un processore AMD Ryzen 9 5900HX con iGPU Vega 8. Questa APU, pur essendo di passata generazione, ha ancora molto da dare. Anche qui potremo avere fino a 64 GB di RAM e fino ad 1TB di memoria SSD. Su entrambi sarà possibile montare anche un secondo disco fisso.

Ovviamente, come da tradizione, avremo a disposizione un sistema di connettività completo ed al passo con i tempi. Lato wireless, abbiamo Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. Lato cablato, abbiamo poi 2x porte USB-C 4, 3x porte USB-A 3.2 Gen 1, 2x HDMI 2.1, DisplayPort, 2.5G LAN.

Insomma, nulla da invidiare ad un PC di fascia alta. Con queste presupposti anche giocare o montare video non dovrebbe essere un grosso problema.

La fine dell’egemonia di Intel NUC?

Un mini PC come GEEKOM AS6 e AS5 sfida direttamente un prodotto come Intel NUC 13 Arena Canyon. Si tratta del top di gamma con processore Intel i7-1360P e grafica Iris Xe. Nonostante la potente configurazione, i nuovi mini PC di GEEKOM potrebbero davvero scalzare il competitor. Soprattutto per quanto riguarda la parte grafica, GEEKOM AS6 sulla carta è avanti alla controparte Intel. Ma anche le altre caratteristiche come connettività, memoria e customizzazione sono a vantaggio di GEEKOM. Naturalmente bisognerà vedere le prove sul campo, ma ci aspettiamo grandi cose dell’unione di GEEKOM, AMD ed Asus! Questa volta la battaglia si fa davvero infuocata con questi nuovi e potenti contendenti sul campo.

Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!