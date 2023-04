Unieuro: ASUS F515EA-EJ1564W i3-1115G4 in offerta

Offerta Unieuro per l’ASUS F515EA-EJ1564W i3-1115G4 da 39,6 cm (15.6″) con Full HD ed Intel Core i3. Con 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD e Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Argento

Unieuro S.p.A (qui per maggiori info) è una delle più importanti aziende italiane volta alla vendita di elettronica ed elettrodomestici. In Italia è presente con tantissimi punti vendita sparsi per tutto il Paese. Infatti, Unieuro è la prima per numero di negozi (parliamo di ben oltre 500 locali commerciali sul territorio). In questo articolo andremo a mostravi nel dettaglio una delle tantissime offerte disponibili questo mese su Unieuro. Parliamo del famoso laptop ASUS F515EA-EJ1564W i3-1115G4 da 39,6 cm (15.6″) con Full HD ed Intel Core i3. Con 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD e Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Argento.

Super offerta Unieuro: ASUS F515EA-EJ1564W i3-1115G4

Lavoro o per gioco, ASUS VivoBook F515 è il portatile che ti immerge in qualsiasi cosa tu voglia fare. Il suo nuovo display NanoEdge a quattro lati senza cornice vanta una cornice ultrasottile che offre un incredibile rapporto schermo-corpo per immagini estremamente coinvolgenti. ASUS VivoBook F515 è dotato del più recente processore Intel Core fino a i7, fino a 16 GB 2400 MHz di memoria RAM, grafica NVIDIA dedicata fino a GeForce MX330 e doppia unità di archiviazione per aiutarti a fare le cose con il minimo sforzo. C’è anche il supporto di memoria Intel Optane per aiutare a velocizzare ancora di più ogni processo. Potrete acquistare quest’articolo con un maxi sconto del 17%, al prezzo di euro 479,90 invece che euro 579,90. Per maggiori info sul prodotto e per l’acquisto vai al seguente link.

Caratteristiche:

: semplice ed efficace con il suo processore fino a Intel Core i7 e con grafica dedicata GeForce MX330, ASUS VivoBook F515 vi aiuta a fare le cose in modo rapido ed efficiente Dual Storage : ASUS VivoBook F515 ha un design a doppio storage per offrirvi i vantaggi di prestazioni di dati superveloci e una grande capacità di archiviazione

: con un peso di soli 1.8kg2, ASUS VivoBook F515 è il portatile leggero che tiene il passo con il tuo stile di vita dinamico. Sensore di impronte digitali: l’accesso a ASUS VivoBook F515 non è mai stato più facile o più sicuro! Con il sensore di impronte digitali incorporato3 nel touchpad e Windows Hello, non è necessario digitare la password ogni volta per accedere: basta un solo tocco!

E voi ? Cosa ne pensate di questo laptop ASUS in offerta targata Unieuro ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).