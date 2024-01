Il fine settimana si prospetta interessante, seppur con poche gare in programma. Tra queste compare Roma-Verona: dove vedere la partita? Scopriamolo in questo articolo

I diritti tv continuano ad essere parte integrante del mondo calcistico, ora più che mai, come dimostra anche la Supercoppa italiana che si sta giocando in questi giorni. La programmazione della Serie A è dunque suddivisa tra Sky e DAZN, con quest’ultima che ne detiene la piena esclusività. Questa suddivisione non aiuta però i tifosi, i quali si ritrovano costretti a cercare numerose notizie per capire come muoversi. In questo caso l’articolo vuole soffermarsi proprio su Roma-Verona e su dove poter vedere la partita, oltre alle probabili formazioni.

La giornata 21 di campionato è così pronta a partire, sebbene molti club non scenderanno in campo. Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli si giocheranno la Supercoppa e, di conseguenza, si assenteranno, così come le rispettive avversarie. Non manca però all’appello la Roma, pronta a ottenere punti utili per l’Europa, gli scaligeri per fuggire dalla zona calda.

Dove vedere Roma-Verona: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Due facce della stessa medaglia, questo il confronto tra Roma ed Hellas Verona. I giallorossi si ritrovano al nono posto in classifica con 29 punti e arrivano da una striscia di risultati molto discontinua. Questo ha portato la società a salutare Mourinho per affidare la panchina a De Rossi. Gli scaligeri vivono invece nella zona calda e hanno estremamente bisogno di respirare, soprattutto dopo l’ultimo successo. Nonostante siano due squadre con identità differenti, per entrambe si evince la stessa necessità: ripartire con il piede giusto. A questo punto si deve dunque scoprire dove poter vedere Roma-Verona, se su Sky o su DAZN.

La seconda piattaforma citata, con sede a Londra, ha un grande vantaggio, quello di possede l’intero pacchetto relativo alle gare di Serie A. Dunque ogni partita del palinsesto è visibile sulla piattaforma che estende il servizio anche ai match di Serie B (con interviste, extra e via dicendo) e agli incontri di UFC e PFC. Per approfittare di queste funzioni, si ha la possibilità di scegliere tra due abbonamenti: il pacchetto standard, che ha un costo di 30,99 €, e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, permettendo di poter usare l’applicazione da due dispositivi diversi in contemporanea. Se interessati a queste proposte, occorrerà accedere al link diretto che richiama il sito.

Per quanto riguarda Sky, il servizio è completamente diverso e si lega molto più al contesto sportivo e non solo calcistico. Le gare di Serie A visibili per ogni giornata sono soltanto 3, arricchite però dalle sfide del campionato femminile, gli incontri dei club esteri e le partite di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Inoltre si estende alle sfide di NBA, tornei di Tennis, MotoGP e Formula 1. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € mensili, rimandando direttamente al link di NOWTV.

Chiusa la questione piattaforme, eccoci arrivati alla risposta tanto attesa: Roma-Verona sarà trasmessa soltanto su DAZN. Si scenderà in campo Sabato 20 Gennaio alle ore 18, teatro dell’incontro lo Stadio Olimpico di Roma. Si rammenda l’importanza di avere una VPN per navigare tranquillamente su internet.

Tutto pronto (o quasi), prendete il telecomando e accomodatevi sul divano. In alternativa scaricate l’applicazione ed eseguite il login.

Roma-Verona, probabili formazioni

Il nuovo tecnico, De Rossi, è chiamato subito a dare risposte. Il club veneto punta almeno al pari.

Di seguito le probabili formazioni:

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Huijsen, Llorente, Kristiansen; Celik, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala; Lukaku, Belotti.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Amione, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Serdar; Suslov, Mboula, Tchatchoua; Djuric.

Chi riuscirà ad avere la meglio? Fatecelo sapere! Intanto seguite tuttotek.it per rimanere sempre aggiornati sulle news del mondo social e web.