Fiat 500 di cioccolato: un’opera golosa che diventa realtà

Nel Museo Dante Giacosa, una Fiat 500 insolita è stata realizzata completamente in cioccolato dall’associazione “Amici del Cioccolato”

Fiat 500 di cioccolato? Sì, esiste davvero! Quest’opera unica è stata realizzata dall’associazione “Amici del Cioccolato” su progetto del maestro cioccolataio Nerozzi Valter. Attualmente, questa Fiat 500 insolita è custodita nel Museo Dante Giacosa a Garlenda, in provincia di Savona. Questa deliziosa creazione è stata presentata in occasione della fiera “Un Borgo di Cioccolato” a Borgo San Dalmazzo. Il tema dell’edizione era “La 500 ed i motori”, e il Fiat 500 Club Italia ha partecipato con un raduno di oltre 40 auto, nonostante la neve. La scultura, dalle dimensioni di 1,5 x 1 metro, è stata originariamente destinata all’esposizione nei locali del Comune di Borgo San Dalmazzo per un anno. Tuttavia, grazie alla proposta del fiduciario del club, Claudio Bernardi, e alla consultazione con l’Assessore Fabio Armando e il sindaco Roberta Robbione, la Fiat 500 di cioccolato è stata trasferita al Museo Dante Giacosa.

Fiat 500, il museo in cui si trova l’opera di cioccolato

Il Museo Dante Giacosa è un luogo unico al mondo, con oltre 100 ore di contenuto video che raccontano la storia della Fiat 500. Qui troverai video storici dell’Istituto Luce e della Fiat, interviste a personaggi famosi e documentazioni sia storiche che attuali sulla mitica utilitaria torinese. Le numerose sale del museo offrono approfondimenti che soddisferanno ogni tua curiosità riguardo al mitico cinquino. Alla fine della visita, puoi anche curiosare nel nuovissimo 500 Shop, dove è possibile acquistare gadget, abbigliamento, libri, DVD e modellini firmati dal 500 Club Italia.

E se vuoi visitare il museo e ti appassionano i motori, immagina una Fiat 500 senza lamiere, carrozzeria o motore, ma completamente fatta di purissimo cioccolato. Sebbene non possiamo gustarla, quest’auto di cioccolato è sicuramente un’opera d’arte golosa e affascinante!

