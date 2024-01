DR Groupe: il segreto dietro il successo dei marchi amati dalle famiglie

Nel 2023 le vendite di DR Groupe sul canale retail sono aumentate del 106%. Intanto si attendono nuovi brand e modelli, con obiettivo Spagna

Per adesso soltanto quattro marchi, particolarmente preferiti dai privati, tutto all’interno di un polo industriale che si sta ampliando. Aggiungiamo i prezzi competitivi e le motorizzazioni per giustificare la crescita sia in Italia che all’estero dei brand DR, EVO, Sportequipe e X targati DR Automobiles Groupe. Le unità immatricolate nel 2023 sono stati 36.193, di cui 32.657 soltanto in Italia. E pensare che l’anno prima erano state soltanto 24.481 le consegne. Ciò che veramente risalta è il trend delle vendite sui canali retail, per i nuclei familiari. Rispetto al 2022, c’è stato una crescita del 106%, con il fatturato balzato a 700 milioni di euro circa (+52%). Nei primi dieci posti delle auto a GPL troviamo in quinta posizione la DR 4.0 (7.758 unità vendute), la DR 5.0 in sesta posizione (7.293 unità vendute) e la DR 6.0 in decima posizione (4.567 unità vendute).

DR Groupe: nuovi modelli in arrivo con in testa la Spagna

Numeri alla mano, a rappresentare l’82% dell’immatricolato totale del gruppo DR sono i modelli bi-fuel benzina/GPL, con previsioni di crescita della quota Battery Elecrtic Vehicle (BECV), grazie soprattutto al modello DR 1.0 EV. Numeri notevoli, a cui si aggiungono le 1.881 immatricolazioni appartenenti alla categoria N1, maggiormente i pick-up EVO Cross4 e DR PK8. In totale, nel nostro Paese, sono stati immatricolati 34.532 veicoli.

Guardando ai mercati esteri, nel 2024 sono destinati a crescere i numeri nel mercato spagnolo. Si sta infatti costruendo una rete ampia di dealer che dovrà coprire entro la fine dell’anno tutta la penisola iberica. Sempre quest’anno arriveranno modelli nuovi per i quattro brand attuali, a cui si aggiunge il lancio di marchi nuovi. Il network italiano di vendita conta attualmente 350 centri di assistenza EVO e DR e 270 dealer. In piena espansione è la rete X e Sportequipe di DR Groupe.

