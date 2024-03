Chi sono i calciatori più seguiti sui social media? Scopriamolo in questo articolo dedicato

Da una quindicina di anni a questa parte i social hanno rivoluzionato totalmente il modo di relazionarsi tra le persone. Non solo i propri amici, ma anche i propri beniamini possono essere contattati facilmente a distanza grazie alle varie piattaforme a tema. Se inizialmente l’idea era quella di mettere a disposizione della collettività uno strumento per mantenere saldi i contatti o stringere nuove conoscenze, ben presto però la concezione dei social si è prestata a nuove sfumature e soprattutto chi ha interessi commerciali li sfrutta volentieri per farsi conoscere o sponsorizzare un marchio.

I calciatori più seguiti al mondo sui social media

Non poteva che essere così anche nel calcio e Cristiano Ronaldo in primis rappresenta l’esempio di “azienda vivente”: già nel 2018 il valore del brand di CR7 era di centinaia di milioni di dollari e nel tempo non è certo diminuito. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, il campione portoghese potrà comunque comportarsi da imprenditore. Non a caso è lui il calciatore più seguito sui social, con oltre 600 milioni di follower.

Almeno sotto questo punto di vista, l’eterna sfida a distanza con Lionel Messi è stata vinta. Sebbene l’argentino abbia sollevato la Coppa del mondo diventando il trascinatore dell’Argentina in tutte le competizioni disputate negli ultimi 3 anni, tanto da arrivare a vincere l’ottavo Pallone d’oro, l’erede di Maradona si deve “accontentare” di poco più di mezzo milione di seguaci. Molto più indietro Neymar, stella del Brasile, ma anche lui sul viale del tramonto. L’attaccante verdeoro, che oggi milita in Arabia Saudita, è seguito da più di 220 milioni di persone tra i vari social. A quanto pare è soprattutto Instagram a risultare gettonato tra i giocatori, anche perché non prevede le limitazioni testuali di X e si presta più volentieri ai post sponsorizzati.

Il successo di un calciatore non coincide necessariamente con un boom sui social. Basti pensare che Erling Haaland, che nel 2023 ha firmato uno storico “Triplete” col Manchester City, viaggia sui 40 milioni di follower, benché sia considerato da molti come il miglior giocatore dell’attuale scena europea. Jude Bellingham, che è esploso quest’anno con la maglia del Real Madrid, conta invece sui 30 milioni di seguaci. Sommando i numeri di entrambi non si arriva quindi al dato del solo Kylian Mbappé, che vanta più di 110 milioni di follower. Cifre che molto probabilmente risulteranno già superate nel giro di qualche mese.

Anche le squadre di calcio godono ovviamente di un seguito importante sui social. A guidare la classifica dei club interattivi è il Real Madrid con oltre 150 milioni di follower sparsi in tutto il mondo, mentre il Barcellona si ferma oggi sui 125. Tra le formazioni italiane spicca la Juventus con una sessantina di milioni di appassionati: il quadruplo rispetto al Milan, che supera di circa 5 milioni l’Inter. Stando al giudizio degli esperti e anche secondo il panorama delle scommesse live o pre-match o dei media in generale il Manchester City può essere considerato al momento come la formazione più forte d’Europa, ma non sui social.

La squadra allenata da Pep Guardiola può contare infatti su poco più di 50 milioni di follower. I detentori della Champions League possiedono quindi meno seguaci della squadra italiana più seguita, nonostante quest’ultima fatichi già da qualche anno a primeggiare anche solo tra i confini nazionali. Uno dei tanti paradossi derivanti dall’intricato potere dei social.

