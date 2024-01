Udinese-Milan: dove vedere la partita?

Arrivati ad un altro fine settimana, si giunge ad altre gare. Tra queste compare anche Udinese-Milan: ma dove vedere la partita? Scopriamolo all’interno di questo articolo

I diritti televisivi sono una costante nel mondo del calcio e, a dimostrarlo, sono ormai le programmazioni sempre più fitte e scorporate. La suddivisione del palinsesto di Serie A è così organizzata tra Sky e DAZN, che ne detiene la piena esclusività. Questo risulta essere però un problema per i tifosi, i quali si ritrovano costretti a ricercare notizie e informazioni utili per ottenere le giuste risposte. Pertanto l’articolo in questione vuole soffermarsi su ciò: dove poter vedere Udinese-Milan e chi potrebbe – verosimilmente – scendere in campo.

La giornata 21 di Serie A, sebbene limitata dagli impegni di Supercoppa italiana, presenta anche due squadre diversissime, ovvero Udinese e Milan. Obiettivo salvezza da una parte, progetto Champions dall’altro.

Dove vedere Udinese-Milan: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Udinese e Milan respirano da sempre progetti diversi. I friulani, da diverse stagioni, puntano soltanto alla zona grigia, con l’obiettivo di galleggiare e non correre rischi. Un obiettivo che, per adesso, sembra vacillare. I rossoneri puntano ormai al terzo posto, essendosi tagliati fuori dalla corsa scudetto e dalla Coppa Italia. Il percorso in Europa risulta molto complicato. Per ambedue il successo sarebbe fondamentale, contando anche che l’Udinese ha vinto la sua prima gara quest’anno proprio a San Siro contro i ragazzi di Pioli. Non ci resta che scoprire dove poter vedere Udinese-Milan, se su Sky o su DAZN.

La seconda società, fondata a Londra, detiene – attualmente – il pieno palinsesto delle gare di Serie A, dando dunque la possibilità di visionare ogni partita, dalla prima all’ultima. Il servizio viene arricchito dai match di Serie B e dagli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento permette di scegliere due strade, ovvero il pacchetto standard e il pacchetto plus. Il primo ha un costo di 30,99 € e il secondo ha un costo di 45,99 €, permettendo la fruizione della piattaforma da due dispositivi contemporaneamente. Si potrà scegliere la miglior opzione accedendo, direttamente dal link, sul sito ufficiale.

Per ciò che concerne la questione Sky, le cose cambiano. La società, ben più conosciuto, allo stato attuale può trasmettere appena 3 partite di Serie A per giornata. L’offerta aumenta grazie alla visione delle partite del campionato femminile, dei match delle squadre estere e gli incontri europei tra Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Inoltre c’è la possibilità di guardare NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento mensile è di 14,99 € e il link rimanda a NOWTV.

Chiusa la questione piattaforme, eccoci giunti alla risposta che state attendendo: Udinese-Milan potrà essere vista anche su Sky. Le due squadre scenderanno in campo Sabato 20 Gennaio alle ore 20:45, terreno di gioco il Bluenergy Stadium di Udine. Si ricorda quanto sia importante usare una VPN per navigare su internet.

Mancano poche ore, godiamoci la gara seduti comodamente sul divano e guardando la tv; in alternativa basterà scaricare l’applicazione ed effettuare il login.

Udinese-Milan, probabili formazioni

Cioffi e Pioli, per due club che sono stati aspramente criticati.

Ecco le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Joao Ferreia, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra, Lucca.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Chi riuscirà a vincere la gara? Ditecelo in attesa del fischio di inizio! Non dimenticate di seguire tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati sulle news del mondo social e web.