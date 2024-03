Razer Gamer Room: illumina il tuo spazio di gioco con stile e versatilità

Razer, noto come il pioniere nel mondo del gaming, continua a guidare l’innovazione nel settore con la sua ultima creazione, la linea Razer Gamer Room

Questa collezione innovativa di prodotti per l’illuminazione è progettata per estendere l’esperienza immersiva di Razer Chroma RGB oltre il PC, trasformando qualsiasi spazio in un ambiente dinamico e reattivo.

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming

La famiglia Razer Gamer Room include una serie di prodotti all’avanguardia, certificati Matter e basati sullo standard open-source unificante del settore sviluppato da Connectivity Standards Alliance. Questo garantisce una perfetta integrazione e compatibilità con gli ecosistemi di smart home come Google Home e Amazon Alexa.

La gamma di prodotti Razer Gamer Room comprende:

Razer Aether Lamp Pro: un’illuminazione multi-zona e funzionale per un’esperienza di gioco coinvolgente.

un’illuminazione multi-zona e funzionale per un’esperienza di gioco coinvolgente. Razer Aether Lamp: un’opzione versatile per l’illuminazione, ideale per gli spazi di creazione di contenuti.

un’opzione versatile per l’illuminazione, ideale per gli spazi di creazione di contenuti. Razer Aether Light Bulb: una lampadina che offre fascino e versatilità senza pari per qualsiasi ambiente di gioco.

una lampadina che offre fascino e versatilità senza pari per qualsiasi ambiente di gioco. Razer Aether Light Strip: una striscia luminosa dinamica che aggiunge un tocco vibrante al tuo set up.

una striscia luminosa dinamica che aggiunge un tocco vibrante al tuo set up. Razer Aether Light Strip Extender: per estendere ulteriormente le possibilità di illuminazione della striscia luminosa.

per estendere ulteriormente le possibilità di illuminazione della striscia luminosa. Razer Aether Monitor Light Bar: ideale per chi gioca o lavora di notte, con doppia illuminazione LED frontale e posteriore per una migliore configurazione del desk.

Tutti i prodotti della linea Razer Gamer Room sono pienamente compatibili con le altre periferiche abilitate a Chroma grazie a Razer Synapse. Questa funzionalità consente di sincronizzare gli effetti di luce in tutto il set up per un’esperienza coinvolgente e armoniosa.

L’applicazione mobile Razer Gamer Room, disponibile su iOS e Android, offre un controllo completo sulla tua illuminazione. Modifica le impostazioni, crea routine automatiche e sperimenta una vasta gamma di effetti luminosi con facilità.

Disponibilità e prezzi:

La linea completa di prodotti Razer Gamer Room è disponibile su Razer.com, RazerStore e presso rivenditori selezionati. Ecco i prezzi dei singoli prodotti:

Razer Aether Lamp Pro: €149,99

€149,99 Razer Aether Lamp: €89,99

€89,99 Razer Aether Light Bulb: €59,99

€59,99 Razer Aether Light Strip: €149,99

€149,99 Razer Aether Light Strip Extender: €34,99

€34,99 Razer Aether Monitor Light Bar: €149,99

La linea Gamer Room di Razer è progettata per soddisfare le esigenze dinamiche degli odierni appassionati di gaming e streaming. Con oltre 16,8 milioni di colori e una miriade di effetti luminosi, l’integrazione Razer Chroma RGB offre un’esperienza unica, trasformando il tuo spazio di gioco in un ambiente visivamente accattivante e personalizzato.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi prodotti targati Razer Gamer Room? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).