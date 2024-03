Avatar – La leggenda di Aang rinnovato per le stagioni 2 e 3

Dopo poche settimane dall’uscita della prima stagione della serie Avatar – La leggenda di Aang, Netflix ha già confermato in rinnovo per le stagioni 2 e 3

I fan di Avatar – La leggenda di Aang (in originale The Last Airbender) finalmente possono godere di un adattamento live action che sta avendo un meritato successo. L’originale è una serie animata prodotta da Nickelodeon e distribuita tra il 2005 e il 2010 (abbiamo dedicato questo speciale alle differenze tra anime e live action). Nel 2010 stesso venne fatto un film, L’ultimo dominatore dell’aria, che però non ha ottenuto consensi e soprattutto il favore degli appassionati della serie animata. Fu così criticato che riuscì quell’anno a ottenere il maggior numero di candidature ai Razzie Awards, vincendone cinque, tra cui quello di Peggior film.

Tuttavia, all’inizio di quest’anno è stato distribuito per conto di Netflix un nuovo adattamento live action di Avatar, questa volta pensato come una serie televisiva, al fine di riscattarsi e di dare il giusto peso a una storia iniziata circa diciannove anni fa e che ha enorme potenziale. La prima stagione, rilasciata recentemente, può contare di un cast giovanissimo: Gordon Cormier per il ruolo del protagonista, Aang, Kiawentiio per per Katara, Ian Ousley che interpreta Sokka, Dallas Liu per Zuko e tanti altri. Sicuramente l’accoglienza di questo nuovo live action è maggiore rispetto a quello precedente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix US (@netflix)

Avatar – La leggenda di Aang: Netflix rinnova ufficialmente le stagioni 2 e 3

E la storia per Avatar – La leggenda di Aang non è ancora finita. Qualche ora fa, infatti, Netflix, ha annunciato ufficialmente sull’account del suo social network Instagram il rinnovo per una prossima stagione ed anche per una terza. Nel post, insieme a una accattivante immagine, troviamo scritto “Il viaggio di Aang continua… solo su Netflix”, e poi la casa di produzione aggiunge in descrizione: “Avatar ritornerà: LA LEGGENDA DI AANG Stagioni 2 e 3″. Ci prepariamo quindi a nuove avventure di questa serie.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.