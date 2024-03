Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Unicorn Overlord, il nuovo S-JRPG sviluppato da Vanillaware e pubblicato da Atlus

Il mese di febbraio si è chiuso con l’uscita di Final Fantasy VII Rebirth, su cui ci siamo ovviamente tutti concentrati, e che è andata ad oscurare l’arrivo di un altro (all’apparenza) ottimo JRPG. Stiamo parlando di Unicorn Overlord, che arriverà domani, 8 marzo, su PS4, PS5, Xbox Series X | S e Nintendo Switch. Sviluppato da Vanillaware e pubblicato da Atlus, che ha recentemente messo sul mercato anche quel capolavoro di Persona 3 Reload (qui la nostra recensione!), potete provare Unicorn Overlord con una demo disponibile su tutte le console. E potete anche dare un’occhiata alla lista trofei completa, la trovate in questo articolo!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Unicorn Overlord consta di 51 statuette totali, di cui 38 di bronzo, 10 d’argento, 2 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Unicorn Overlord. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Unicorn Overlord: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Anello dell’Unicorno : Completa L’Anello dell’unicorno.

: Completa L’Anello dell’unicorno. La sacerdotessa, rapita : Completa La sacerdotessa rapita.

: Completa La sacerdotessa rapita. Un secondo principe : Completa Un secondo principe.

: Completa Un secondo principe. Erede delle Terre dei draghi : Completa Erede delle Terre dei draghi.

: Completa Erede delle Terre dei draghi. Nel mezzo di foresta e acqua : Completa Nel mezzo di foresta e acqua.

: Completa Nel mezzo di foresta e acqua. L’auspicio della strega : Completa L’auspicio della strega.

: Completa L’auspicio della strega. Eredità del Re leone : Completa L’eredità del Re dei Leoni.

: Completa L’eredità del Re dei Leoni. Un sogno fugace : Completa Un sogno fugace.

: Completa Un sogno fugace. Un Cavaliere del Drappo : Completa Un Cavaliere del Drappo.

: Completa Un Cavaliere del Drappo. Strada della cattedrale : Completa Strada della cattedrale.

: Completa Strada della cattedrale. Saggezza dei Sei : Visita tutti i sei santuari e ricevi il potere dai Sei Saggi.

: Visita tutti i sei santuari e ricevi il potere dai Sei Saggi. Buone azioni : Hai completato 30 missioni.

: Hai completato 30 missioni. Esempio da seguire : Completa 60 missioni.

: Completa 60 missioni. Per il bene di tutti : Hai completato 90 missioni.

: Hai completato 90 missioni. Il principe benevolo : Hai completato 120 missioni.

: Hai completato 120 missioni. Flagello delle triadi : Sconfiggi un’unità di tre membri in una singola battaglia.

: Sconfiggi un’unità di tre membri in una singola battaglia. Rovina dei quartetti : Sconfiggi un’unità di quattro membri in una singola battaglia.

: Sconfiggi un’unità di quattro membri in una singola battaglia. Piaga dei quintetti : Sconfiggi un’unità di cinque membri in una singola battaglia.

: Sconfiggi un’unità di cinque membri in una singola battaglia. Il colpo della leggenda: Infliggi danno pari a 100 o più con un attacco.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Unicorn Overlord: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Verso la grandezza : Promuovi un qualsiasi personaggio.

: Promuovi un qualsiasi personaggio. Campione : Raggiungi il livello 50 con qualsiasi personaggio.

: Raggiungi il livello 50 con qualsiasi personaggio. Legami eterni : Raggiungi il massimo dell’affinità con qualsiasi personaggio.

: Raggiungi il massimo dell’affinità con qualsiasi personaggio. Buongustaio goloso : Consuma 10 pasti nei ristoranti delle cittadine.

: Consuma 10 pasti nei ristoranti delle cittadine. Generale a cinque stelle : Sblocca le unità con cinque membri.

: Sblocca le unità con cinque membri. La potenza di Cornia : Sblocca tutti gli slot di unità.

: Sblocca tutti gli slot di unità. Una libreria polverosa : Hai ottenuto 100 voci dell’archivio.

: Hai ottenuto 100 voci dell’archivio. Una biblioteca in espansione : Hai ottenuto 250 voci dell’archivio.

: Hai ottenuto 250 voci dell’archivio. Maestro delle classi : Completa la Classipedia.

: Completa la Classipedia. Esploratore : Attraversa più del 30% della mappa del mondo.

: Attraversa più del 30% della mappa del mondo. Cartografo : Attraversa più del 60% della mappa del mondo.

: Attraversa più del 60% della mappa del mondo. Cercatore di fortune : Usa le mappe per trovare cinque tesori nascosti.

: Usa le mappe per trovare cinque tesori nascosti. Cacciatore di tesori : Usa le mappe per trovare dieci tesori nascosti.

: Usa le mappe per trovare dieci tesori nascosti. Sussurri di libertà : Ottieni il livello di fama D.

: Ottieni il livello di fama D. Voci di ribellione : Ottieni il livello di fama C.

: Ottieni il livello di fama C. Racconti di trionfi : Ottieni il livello di fama B.

: Ottieni il livello di fama B. Storie di salvezza : Ottieni il livello di fama A.

: Ottieni il livello di fama A. Uccelli sul filo : Cattura tutte le galline scappate.

: Cattura tutte le galline scappate. Come rubare i biscotti a un bambino: Ruba un biscotto per capre.

I trofei d’argento | Unicorn Overlord: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Liberatore dell’unicorno : Completa Liberatore dell’unicorno.

: Completa Liberatore dell’unicorno. La capitale calamitosa : Completa La capitale calamitosa.

: Completa La capitale calamitosa. Il rituale dell’alleanza : Esegui il rituale dell’alleanza a Palevia.

: Esegui il rituale dell’alleanza a Palevia. Signore rovesciato : Sconfiggi Galerius, il signore supremo.

: Sconfiggi Galerius, il signore supremo. Noblesse oblige : Hai completato 150 missioni.

: Hai completato 150 missioni. Generale dei contratti : Aiuta nella ricostruzione delle cittadine.

: Aiuta nella ricostruzione delle cittadine. Un vasto ateneo : Hai ottenuto 400 voci dell’archivio.

: Hai ottenuto 400 voci dell’archivio. Giramondo : Attraversa l’intera mappa del mondo.

: Attraversa l’intera mappa del mondo. Sulla X c’è il tesoro : Usa le mappe per trovare 20 tesori nascosti.

: Usa le mappe per trovare 20 tesori nascosti. Leggende della liberazione: Ottieni il livello di fama S.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Unicorn Overlord: svelata la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le due statuette d’oro:

La luce di Fevrith : Metti fine alla malvagie ambizioni di Baltro e libera la terra di Fevrith.

: Metti fine alla malvagie ambizioni di Baltro e libera la terra di Fevrith. Campione dell’arena: Sconfiggi Amalia dell’arena in una battaglia offline.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Unicorn Overlord!

Unicorno Onnipotente: Ottieni tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Unicorn Overlord. Fateci sapere che cosa ne pensate voi del titolo di Vanillaware e Atlus qua sotto nei commenti