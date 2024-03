TEAMGROUP: presentata la memoria per desktop T-FORCE XTREEM ARGB DDR5

TEAMGROUP presenta la memoria per desktop T-FORCE XTREEM ARGB DDR5, che offre una nuova estetica e prestazioni eccezionali

T-FORCE, il marchio di giochi che fa capo a Team Group Inc., leader mondiale nel settore delle memorie, ha lanciato l’attesissima memoria per desktop T-FORCE XTREEM ARGB DDR5. Memoria che non solo migliora l’aspetto e le prestazioni, ma utilizza anche l’esclusiva tecnologia brevettata di verifica della classificazione dei circuiti integrati per creare moduli di memoria ad alte prestazioni. XTREEM ARGB DDR5 permette ai giocatori di godere del brivido del gioco. Creando un’atmosfera di aurora immersiva con effetti di luce fluidi e delicati, soddisfacendo la ricerca dei consumatori di prestazioni robuste e di un’estetica di alto livello.

Dettagli sulla nuova memoria per desktop T-FORCE XTREEM ARGB DDR5

In termini di design, T-FORCE XTREEM ARGB DDR5 è dotato di innovativi tubi luminosi a doppio pezzo che emettono movimenti di luce morbidi e delicati che ricordano il fascino dell’aurora. Supporta inoltre diversi software di controllo dell’illuminazione, creando una straordinaria festa visiva RGB e conducendo i giocatori in un indimenticabile viaggio nell’aurora. Il prodotto è dotato di un diffusore di calore nero opaco in lega di alluminio forgiato dello spessore di 2 mm.

Questo presenta sia la durezza e la resistenza del basalto sia la delicata consistenza di una spiaggia di sabbia nera, mostrando perfettamente l’estetica definitiva dell’artigianato metallico e realizzando apparecchiature informatiche squisite e uniche. XTREEM ARGB DDR5 utilizza una scheda PCB professionale a 10 strati ottimizzata contro le interferenze. Inoltre migliora il design della dissipazione del calore del chip di gestione dell’alimentazione PMIC per mantenere stabili le prestazioni durante la trasmissione dei dati ad alta velocità. Consentendo così ai giocatori di godere di un’esperienza di gioco potente e ad alta velocità.

Moduli di memoria con frequenze di 7600, 8000 e 8200 MHz

La RAM T-FORCE XTREEM ARGB DDR5 offre moduli di memoria con frequenze di 7600, 8000 e 8200 MHz. Inoltre supporta un meccanismo di correzione degli errori ECC on-die e fornisce una garanzia completa a vita per il prodotto nella prima ondata di lancio. Il prodotto sarà disponibile per la prima volta alla fine di marzo su piattaforme nordamericane come Amazon e Newegg.

