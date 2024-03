Nuovo trailer per la serie Fallout, uscirà interamente l’11 Aprile

La prima stagione della serie Amazon Fallout uscirà interamente l’11 Aprile, un giorno prima rispetto a quanto annunciato in precedenza. Nel frattempo esce un nuovo trailer

Negli ultimi due anni gli adattamenti cinematografici e televisivi tratti da videogiochi hanno avuto un’improvvisa inversione di tendenza, e sembra che ciò sia destinato a continuare in futuro. Un esempio promettente di questa nuova tendenza è la nuova serie Amazon Prime, Fallout. A poco più di un mese dalla sua première continua a dare prova di essere una serie interessante con un nuovo trailer.

Fallout, uscita degli episodi e nuovo trailer

In questo nuovo trailer abbiamo modo di vedere un altro scorcio del viaggio della protagonista Lucy che si trasforma da fresca abitante del Vault a sopravvissuta nella terra post-nucleare si ciò che resta di Los Angeles. Gli elementi presenti nella desolata Los Angeles della serie saranno molto familiari ai fan del videogioco. Si notano la Confraternita d’acciaio e brevi inquadrature dei personaggi di Vault Boy. Inoltre, c’è la stata la conferma che la serie farà il suo debutto in anteprima l’11 aprile, cioè un giorno prima di quanto annunciato in precedenza. Per dipiù, tutti gli otto episodi della stagione saranno disponibili tutti insieme contemporaneamente. Perciò coloro che vorranno godersi l’intero spettacolo senza pause facendo del sano binge-watching avranno la possibilità di farlo! In precedenza era stato anche confermato anche lo show televisivo farà parte del canone ufficiale di Fallout.

