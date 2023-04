Come usare ChatGPT in Italia senza VPN

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha recentemente bloccato l’accesso in Italia a ChatGPT, vediamo come accedere senza VPN

Il Garante per la protezione dei dati personali è l’ente italiano preposto alla tutela della privacy e dei dati personali degli utenti. Come sicuramente saprete, recentemente, il Garante ha bloccato l’accesso a ChatGPT, il noto assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale, in quanto non rispettava i requisiti di protezione dei dati personali previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il blocco dell’accesso a ChatGPT è un segnale importante della necessità di garantire la protezione dei dati personali degli utenti, soprattutto in un’epoca in cui la tecnologia digitale sta diventando sempre più diffusa e le informazioni personali sono sempre più vulnerabili. I modi per continuare ad utilizzare il servizio sono comunque diversi; in questa guida vediamo come accedere tranquillamente dall’Italia a ChatGPT senza VPN in modo semplice e sicuro.

Poe | ChatGPT senza VPN

Vogliamo parlavi di Poe, che è un tool gratuito basato su piattaforma Quora che vi mette a disposizione la possibilità di parlare con diversi assistenti vocali. Tra questi c’è, ovviamente, anche ChatGPT. La forza di questo tool è sicuramente la facilità d’uso che si traduce in un’interfaccia semplice che vede a sinistra il menu di selezione del servizio richiesto e a destra la conversazione.

I vantaggi ad utilizzare Poe sono svariati, a partire dalla velocità. Infatti anche quando il servizio era ancora online in Italia era comunque sempre molto lento e congestionato. A parità di condizioni quasi sempre utilizzare l’assistente virtuale tramite Poe risultava più veloce ed appagante. Non solo, perché avrete libero accesso alla nuova versione basata su GPT-4 normalmente a pagamento. L’unico limite sarà quello di poter fare una sola domanda al giorno, ma siamo sicuri che non ve la lascerete scappare.

Come dicevo, le piattaforme supportate non si limitano solo a ChatGPT, ma anche a Sage, Claude o Dragonfly. Assolutamente vi consigliamo di provare anche altri servizi disponibili in quanto essendo diversi da ChatGPT potrebbero fare meglio al caso vostro. Poe comunque vi mette a disposizione una lista di suggerimenti durante la scrittura della domanda. Scontato dire che l’assistente vocale capisce e vi risponde in lingua italiana, esattamente come la versione “madre” poi resa inaccessibile.

Come scaricare Poe? | ChatGPT senza VPN

Abbiamo visto come Poe sia un tool veramente potente, che raggira il blocco che ChatGPT ha subito in Italia interfacciandosi con questi servizi dall’estero. Scaricarlo è veramente semplice perché è disponibile sul sito ufficiale, registrandovi gratuitamente o facendo l’accesso tramite Google o Facebook. È in ogni caso disponibile anche la versione per iPhone. Per Android ci sono lavori in corso, ma siamo sicuri che nel giro di poco tempo avremo anche quella versione.

Voi cosa ne pensate di questo tool? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.