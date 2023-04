Come usare ChatGPT anche se bloccato in Italia

ChatGPT è stato bloccato in Italia, ma in questa guida vi spiegheremo come usare questa Intelligenza Artificiale nonostante il blocco imposto. Vediamo come fare

ChatGPT è l’Intelligenza Artificiale (IA) divenuta famosa negli ultimi mesi grazie alle sue proprietà. Gli sviluppatori di OpenAI, infatti, hanno realizzato un software in grado di apprendere il linguaggio in maniera automatica attraverso l’interazione con i vari utenti e grazie all’immensa mole di nozioni che gli sono state inculcate.

Attraverso questa IA l’utente poteva chiedere qualsiasi cosa, da semplici nozioni storiche a traduzioni di intere versioni dal latino o dal greco, ma si potevano anche comporre articoli di giornale o anche avere degli spunti per scrivere qualche libro. Insomma, attraverso ChatGPT si poteva passare del tempo in maniera creativa, avere un piccolo aiuto nei compiti a casa, magari cercando di comprendere meglio quello che aveva spiegato il professore, e tanto altro.

Tuttavia le cose nuove spaventano sempre e il terrorismo psicologico fatto da alcuni telegiornali in questi giorni è tutto dire. Tuttavia dietro la chiusura, secondo il Garante della Privacy italiano, ci sarebbero una raccolta di dati all’insaputa degli utenti, cosa in parte vera, ma che, a parere mio, sembra un po’ la solita scusa italiana per chiudere tutto ciò che è nuovo e innovativo. Viviamo in un mondo che ogni giorno si nutre delle nostre informazioni personali, dai vari social agli ecommerce. Nonostante sia stato bloccato però, vi è un modo per usare ChatGPT in Italia e in questa guida vi spiegheremo come anche se bloccato.

Come usare ChatGPT nonostante sia bloccato in Italia

Il metodo più semplice e anche quello più istantaneo per continuare ad utililzzare questa IA è quello di utilizzare una VPN (Virtual Private Network). Attraverso queste reti private sarete in grado infatti di cambiare la vostra geolocalizzazione, inserendo un IP non italiano. Tranquilli non è nulla di complicato, anzi. Alcune VPN come NordVPN infatti permettono di selezionare una località e il software farà tutto in automatico. In questo modo riuscirete a utilizzare ChatGPT.

Inoltre, tramite NordVPN potrete anche proteggere i vostri dati personali, permettendovi quindi di avere anche tutta la privacy di cui avete bisogno. Nel servizio è integrata anche una funzione di protezione da malware per difendervi da qualsiasi attacco. Grazie al cambio di geolocalizzazione inoltre potrete seguire anche il mondiale di F1 e quello della MotoGP. Insomma, tante funzioni utili supplementari che vi permetteranno di fare ciò che più vi piace al costo di quattro caffè al mese.

Grazie all'attuale offerta infatti potrete risparmiare fino al 59% sui piani biennali, con in più un regalo di ben tre mesi offerti dalla società. Inoltre se non sarete soddisfatti del servizio, potete anche disdire l'abbonamento e farvi rimborsare l'importo.

