State of Play: recap di tutti gli annunci di febbraio 2023

Non solo N: anche Sony vuol dire la sua con tanti annunci, e li abbiamo raccolti tutti nel recap dello State of Play di febbraio 2023

Non badate alla fede videoludica di chi vi sta scrivendo queste parole: in questo mondo ogni voce conta ed è per questo che, dopo un rapido cambio di casacca, siamo qui a riassumere tutti gli annunci dello State of Play con cui anche Sony ha voluto fare del febbraio 2023 un mese da ricordare. Del resto, la Grande N ha fatto scuola su come rendere partecipe dell’hype il proprio bacino d’utenza. Dal canto nostro, abbiamo voluto raccogliere ciascuna delle novità, ma se vi siete persi la presentazione e/o volete (ri-)vedere tutto quanto nel giusto ordine siamo qui per servirvi!

The Foglands – Tutti gli annunci dello State of Play di febbraio 2023

Lo State of Play di febbraio 2023 parte forte con un trailer di The Foglands. La presentazione stilosa si dedica brevemente al panorama di PSVR2 con una rapida carrellata, prima di promettere che gran parte della “prima diretta del 2023” sarà dedicata a Suicide Squad: Kill the Justice League. Il primo titolo per la periferica di casa Sony è però proprio The Foglands, uno sparatutto che combina l’estetica delirante del Dia de Los Muertos alla storia di due complici. Il mazziere, prima di lasciarci al gameplay, ci mette in guardia: meglio tralasciare i sentimentalismi nostalgici e concentrarsi sull’azione.

Green Hell VR – Tutti gli annunci dello State of Play di febbraio 2023

Sebbene sia solo il gioco successivo ad essere stato sviluppato dagli stessi creatori di Far Cry VR, anche il titolo interessato ora ha parecchio a che spartire con il franchise di Ubisoft. Beh, più o meno. Nella giungla tropicale di Green Hell VR, dovremo sopravvivere nella natura belligerante delle isole in cui è ambientato il gioco. All’interno di questo sparatutto, tuttavia, trovano anche posto sequenze oniriche dai colori decisamente più accesi… e in disaccordo tra loro. C’è da dire che Sony ha imparato da una delle sue critiche più frequenti: non c’è stata traccia del 2024 in tutta la presentazione. Esatto, il gioco esce quest’anno!

Synapse – Tutti gli annunci dello State of Play di febbraio 2023

Come abbiamo preannunciato, il team di sviluppo nDreams (a cui dobbiamo, appunto, proprio Far Cry VR) ci dona uno sparatutto in prima persona decisamente sopra le righe. Sulla carta, lo stile artistico è cupo come d’abitudine per un titolo per le piattaforme dalle tinte cobalto: bianco, nero e l’occasionale accenno di altri colori. Tuttavia è l’azione a farla da padrone: parte del motivo per cui il gioco trasuda stile da ogni poro è la manipolazione cinetica che ricorda tanto Control. E, sebbene senza date precise, anche per Synapse dovrebbe essere quantomeno garantito il 2023 come finestra di lancio.

Journey to Foundation – Tutti gli annunci dello State of Play di febbraio 2023

“Questa è roba fantastica per chi mastica Asimov / non baratto i soldi con i kalashnikov.” Chissà cosa direbbe Caparezza se sapesse che l’immaginario distopico dello scrittore avrebbe preso vita proprio su PSVR2. Archiact adatta infatti il mondo dei romanzi in cui dovremo scegliere se lottare per “un impero morente” o proiettarci verso il futuro. Vedere questo futuro prendere vita non è solo un semplice eufemismo: al contrario, anche noi possiamo immaginare il tutto in modo più chiaro. Journey to Foundation, d’altronde, promette qualcosa di più definito: autunno 2023 come finestra di lancio.

Before Your Eyes – Tutti gli annunci dello State of Play di febbraio 2023

A concludere (con buona pace dei nostri portafogli) la sezione PSVR2 è un gioco che ha spopolato tra la critica d’oltremanica. Un mondo di animali antropomorfi e di umani, dipinto con un gradevole utilizzo del cel-shading, rappresenta l’aldilà in Before Your Eyes. La volpe che ci farà da spirito guida non lascia molto spazio all’immaginazione: basta sbattere gli occhi per ritrovarsi catapultati nel futuro… e perdersi così dei momenti preziosi. Dopo aver sfoggiato la miriade di premi BAFTA che il gioco ha saputo conquistarsi, il trailer si conclude con la prima data certa della presentazione: il 10 marzo 2023.

Destiny 2: L’eclissi – Tutti gli annunci dello State of Play di febbraio 2023

E come aprire la parte dedicata al gaming più convenzionale, se non con qualche parola dall’ultimo acquisto di casa Sony? Sebbene il DLC targato Bungie esca settimana prossima, Destiny 2: L’eclissi si presenta solo con un criptico trailer più ricco di storia che di gameplay. Nel video dal piglio cinematografico, registrato per qualche motivo con la versione PC, ci viene ricordato che la storia di questa nuova campagna ruota intorno al misterioso “testimone”. La paura del cambiamento è un tema portante, così come “la nostra fine”, che “ha inizio”. Un buon uso del tempo presente, siccome l’uscita è prevista per il 28 febbraio.

Tchia – Tutti gli annunci dello State of Play di febbraio 2023

Sarebbe divertente essere cinici quel poco che basta da rispondere “salute!”, ma la verità è che Tchia ci ha davvero conquistati. Il titolo di Awaceb ci mette di fronte a un’adorabile ragazzina isolana, con un trailer pregno di cultura e accompagnato da un delizioso coro. Oltre alla sintonia tra la protagonista e la natura, l’esplorazione si prospetta essere il fulcro dell’intera esperienza. Con una foglia come paracadute, che giureremmo di aver già visto da qualche parte… il gioco, “ispirato a New Caledonia”, è previsto il 21 marzo 2023, che il trailer ha pensato bene di scrivere nella sabbia prima che un’onda lavasse via la data. Ma perché?

PS Plus – Tutti gli annunci dello State of Play di febbraio 2023

Abbiamo fatto galoppare le dita al nostro meglio per radunare tutte le novità di PS Plus, ma forse la scelta simbolica di scrivere la data d’uscita di Tchia sulla sabbia era un breve anticipo di questo. Il gioco è infatti incluso per gli abbonati, insieme a una carrellata che se ne è andata con la stessa rapidità con cui è arrivata. Nel caso vi servisse un elenco, la vasta gamma di titoli messi sul vassoio per gli abbonati include Battlefield 2042, Minecraft Dungeons, CodeVein, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Tom Clancy’s Rainbow Six, Ghostwire: Tokyo e, infine, il già citato Tchia. E non è solo su questo che c’è di che far cagnara…

La lineup del Catalogo Giochi PlayStation Plus Extra e Premium dal 21 febbraio includerà:

➕ Horizon Forbidden West

➕ The Quarry

➕ Resident Evil 7 biohazard

➕ Borderlands 3

Scopri di più: https://t.co/YlVGWTzTqr pic.twitter.com/z4MzO5owZk — PlayStation Italia (@PlayStationIT) February 15, 2023

Humanity – Tutti gli annunci dello State of Play di febbraio 2023

Quando la premessa è quella di avere tra le mani un gioco di Enhance, il cui portfolio vanta Tetris Effect e persino Rez, c’è già di che andare in salivazione. Il puzzle game Humanity ci mette nei panni pelosi di un cane, con uno stile artistico low-poly che abbiamo veramente adorato dal primo momento. E come dice il titolo… dovremo guidare un “gregge” di umani verso la salvezza. Il level design, complementare alla direzione artistica, è minimalista e astratto, e il gioco completo promette un editor di livelli con funzioni di condivisione. Un momento, “gioco completo”? Esatto: shadow drop della demo (“a tempo limitato”) oggi stesso su PS5 e PS4!

Goodbye Volcano High – Tutti gli annunci dello State of Play di febbraio 2023

Dal team di sviluppo KO-OP arriva una storia che parla di giovani, di speranze e, perché no, pure dell’apocalisse. Parte del gameplay in Goodbye Volcano High è da rhythm game puro, ma non è tutto qui. Le cutscene mettono già da ora in mostra una narrazione in stile slice-of-life in cui le storie dei vari ragazzi/mostriciattoli antropomorfi si intersecano tra i loro drammi, con tanto di alberi di dialogo, creazione di loghi appropriati ed elementi in stile social network. Potrete provare il tutto con mano quando il titolo in questione farà il suo ritorno, ovvero il 15 giugno di quest’anno.

Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections – Tutti gli annunci dello State of Play di febbraio 2023

Neanche ventiquattro ore fa, abbiamo ricordato che Bandai Namco è solita occuparsi di titoli su licenza. La particolarità di questi ultimi è che, se sono amati, fanno molto scalpore quando e se tornano. Immaginate dunque la nostra sorpresa nell’apprendere che Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections non è solo una raccolta dei vari Storm targati Cyberconnect2, ma una vera fusione di tutti i titoli con cui celebrare il ventennale del manga di Masashi Kishimoto. Dopo una valanga di citazioni decontestualizzate, il trailer si conclude annunciando l’arrivo di personaggi inediti, come due fratelli coinvolti in un certo scontro…

Baldur’s Gate III – Tutti gli annunci dello State of Play di febbraio 2023

Beh, un ritorno del genere avrebbe potuto funzionare come bomba finale. Ciononostante, grazie a Larian Studios tornano le atmosfere da Souls-like (o meglio, quasi da Souls-like) di Baldur’s Gate III. Come sempre, in questo gioco di ruolo non basta la strategia da sola: serve anche avere un bacio dalla dea bendata (per non dirlo con termini peggiori) e fare un tiro fortunato ai dadi. L’avventura ci vedrà fronteggiare lo stregone Ketheric, custode di un segreto. Ma al contrario di lui, noi avremo degli alleati a darci manforte. E ne avremo bisogno, quando saluteremo le vacanze estive con il gioco. 31 agosto 2023.

Wayfinder – Tutti gli annunci dello State of Play di febbraio 2023

Non si tratterà di un’esclusiva, ma si sa, nel caso di Sony l’esclusività ce la si può anche inventare. Ce lo ricorda Wayfinder, l’avventura multiplayer ambientata nel mondo di Evenor in cui potremo “controllare il caos” con i nostri amici. In questo mondo fantasy, si combatte tanto con le spade quanto con le armi da fuoco. Skylight sarà la hub centrale da cui partiremo all’avventura nei vari dungeon, le “zone perdute”, in cui dare la caccia ai boss e al ghiotto loot che celano. Potremo darci all’abbattimento dei titani con una beta prevista il 28 febbraio… che, al contrario del gioco completo, sarà solo su piattaforme Sony.

Street Fighter 6 – Tutti gli annunci dello State of Play di febbraio 2023

Due veterani e una faccia nuova entrano in Street Fighter 6, ma è tutto fuorché una barzelletta. Nel primo dei “due giochi attesi di Capcom” vediamo fare il suo ritorno Zangief, il poderoso russo che non ha perso il suo smalto e la sua brutalità in combattimento. Il volto nuovo è quello della nativa americana (presumiamo) Lily, esile naturalista con il pallino della fotografia. La ragazza è agile, ma anche maldestra. Dopo averci ricordato che lei è un tutt’uno con gli spiriti per la terza volta, il trailer sposta l’attenzione sul ritorno di Cammy, che ha abbandonato il verde mimetico in favore di un look tutto nuovo. 2 giugno 2023, con preordini da ora.

Resident Evil 4 – Tutti gli annunci dello State of Play di febbraio 2023

Abbiamo avuto una cefalea da record tra un leak e l’altro nei mesi scorsi, ma il gioco con cui Shinji Mikami lasciò Capcom per la mancata esclusività su GameCube fa il suo ritorno, appropriatamente, in uno State of Play. Il remake di Resident Evil 4 è realtà, e con esso torna il delirante fanatismo religioso dei villici locali. Le sezioni al cardiopalma non mancano di certo, tra corse sui carrelli in miniera e quant’altro (Leon Kennedy avrà un bel daffare). Oltre a una demo speciale “in arrivo molto presto”, però, la vera sorpresa è che il gioco, previsto il 24 marzo 2023, includerà anche la modalità The Mercenaries!

Suicide Squad: Kill the Justice League – Tutti gli annunci dello State of Play di febbraio 2023

Come promesso, la presentazione ci offre un “look esteso” a cura di Rocksteady per l’atteso Suicide Squad: Kill the Justice League. Darius Sadeghian descrive il gioco come ciò che avviene cinque anni dopo Batman: Arkham Knight nel cosiddetto Arkhamverse. In questo sparatutto in terza persona dovremo fronteggiare i supereroi migliori dell’universo DC controllati, per quanto in grado di parlare coerentemente, da Brainiac. Salvare Lex Luthor da un Flash impazzito sarà un’impresa: il gameplay offre tantissime cose a cui pensare, sebbene Amanda Waller voglia che si pensi “a una cosa alla volta”.

In base al personaggio, è possibile oscillarsi, fare parkour e sfruttare abilità differenti. L’atmosfera ricalca da vicino, complice la moda dei supereroi “scorretti”, sia il fumetto The Boys che la serie live-action di Amazon Prime. La presentazione sembra finire sul più bello: Wonder Woman non ha subito il lavaggio del cervello ed è pronta ad aiutare gli antieroi a sconfiggere gli eroi caduti… ma Flash rivela, con dolorosa coscienza, che occorre ucciderlo per liberarlo dall’ipnosi. Oh, non vorrete mica una data d’uscita? D’accordo, solo perché siete voi. 26 maggio 2023, ovviamente su PS5.

Chicca finale?

Chissà se i Nintendo Direct hanno fatto scuola anche sulla degna conclusione “col botto”. A quanto pare no, visto che si prosegue ancora con lo stesso gioco! Sefton Hill e Nick Arundel descrivono il gioco come una storia “dal punto di vista dei cattivi”, in cui si fa leva su tutto ciò che i fan amano dell’Arkhamverse. Da Arkham Knight è cambiato parecchio, e Brainiac ha avuto vita facile nel soggiogare Metropolis, un tempo radiosa antitesi di Gotham. I ruoli sono facili da distinguere: Harley è l’acrobata capace di oscillare, Deadshot è un sicario “in stile Rocksteady”, King Shark fa da (rapido) tank e Captain Boomerang colpisce con la sua arma usando la velocità di Flash.

Non mancano però i comprimari, vecchi e nuovi. Pinguino ritorna, mentre l’intelligenza artificiale Hack fa il suo debutto, con l’assistenza dei classici Toyman e Gizmo come armaioli. Movimento e combattimento sono due facce della stessa medaglia, con armi (potenziabili) ottenibili da diversi manifattori (come il già citato Lex) e con cui manipolare il proprio Gear Score. C’è modo di ottenere diverse valutazioni in base al proprio set, e di personalizzare gli abiti a piacimento. Il game design si presta sia a single player che co-op in egual misura, e il supporto dopo il lancio non mancherà. Sia con personaggi nuovi, sia con (sigh) elementi cosmetici ed annesso “pass battaglia”.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dei vari annunci? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.